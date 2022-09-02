Thông tin MỚI vụ trẻ sơ sinh bị đốt cháy ở Bình Dương

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy ở gần bệnh viện, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện thêm tình tiết mới của vụ án.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 2/9, một lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cho biết thi thể bị đốt cháy ở phường Định Hòa nhiều khả năng là trẻ bị sinh non. Qua khám nghiệm bước đầu, thi thể nặng khoảng 1kg, nghi sinh non.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, công an mới điều tra đối tượng thực hiện hành vi này, có thể đó là con của người ở trọ gần khu vực"- vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của bé sơ sinh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một sáng nay (2/9) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương thực hiện khám nghiệm, điều tra vụ việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy bên đường.

Sự việc được phát hiện vào sáng cùng ngày tại một đoạn đường mới mở nằm phía sau Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay một số người dân đi qua đoạn đường trên, phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường, lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại, dẫn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh đang xây dựng. Thi thể này bị cháy đen không thể nhận dạng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Bình Dương: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy đen trong bụi cỏ ven đường gần bệnh viện Một số người dân đi qua đoạn đường vắng gần bệnh viện ở Bình Dương thì phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường, lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh.

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