Bình Dương: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy đen trong bụi cỏ ven đường gần bệnh viện

Xã hội 02/09/2022 12:26

Một số người dân đi qua đoạn đường vắng gần bệnh viện ở Bình Dương thì phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường, lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ Zing, mới đây ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương thực hiện khám nghiệm, điều tra vụ việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy bên đường.

Bình Dương: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy đen trong bụi cỏ ven đường gần bệnh viện - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay một số người dân đi qua đoạn đường mới mở nằm phía sau Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường, lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Bình Dương: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy đen trong bụi cỏ ven đường gần bệnh viện - Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy. (Ảnh: Zing)

Được biết, khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại, dẫn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh đang xây dựng. Thi thể này bị cháy đen không thể nhận dạng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

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