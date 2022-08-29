Lãnh đạo xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan chức năng đã xác định danh tính người mẹ của thi thể thai nhi được phát hiện trong thùng rác ven đường.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, liên quan đến vụ việc thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ven đường, vào ngày 29/8, lãnh đạo xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người mẹ của thi thể thai nhi này.

Cụ thể, lãnh đạo xã Hoàng Xá thông tin, mẹ của thi thể trẻ sơ sinh bị vứt ven đường ở khu 13 Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy) là một cô gái trẻ, quê Bắc Giang, hiện đang làm công nhân ở Hoàng Xá và thuê trọ trên địa bàn.

Cũng theo lãnh đạo xã Hoàng Xá, ngay buổi chiều ngày 27/8, sau khi khám nghiệm tử thi xong, chính quyền đã tiến hành an táng cháu bé theo phong tục địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng định.

Thi thể trẻ sơ sinh bị vứt trong thùng rác ven đường - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, vào chiều ngày 27/8, thông tin từ lãnh đạo huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng cùng ngày tại khu 13, xã Hoàng Xá, hai người thu gom rác phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong túi nilon màu đen để trong thùng rác ven đường.

“Sự việc được phát hiện vào khoảng hơn 7h sáng nay, tại khu 13, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy. Vào thời gian trên, hai người thu gom rác phát hiện xác thai nhi trong túi nilon màu đen để trong thùng rác ven đường. Những người này đã báo lực lượng chức năng địa phương”, lãnh đạo huyện Thanh Thuỷ cho biết

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng rác - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Trong khi đó, đại diện UBND xã Hoàng Xá cho biết, địa phương đang phối hợp với cơ quan công an làm các thủ tục pháp lý liên quan. Đây là địa bàn có nhiều công nhân nên việc xác định người vứt bỏ trẻ sơ sinh rất khó.

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