Tạm giữ, điều tra người phụ nữ giả nhân viên y tế vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Xã hội 21/08/2022 09:07

Người phụ nữ giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, tiếp cận khoa sản có ý định bắt cóc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, theo điều 153 bộ luật hình sự.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 19/8, Tuyến giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, tiếp cận vào khoa sản. Tại đây, nghi phạm chiếm đoạt một trẻ sơ sinh. Qua xác minh, nạn nhân là con của bà N.T.H. (39 tuổi, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

Trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm đang được điều tra làm rõ.

Hiện, công an huyện Chương Mỹ đang tiến hành củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ, điều tra người phụ nữ giả nhân viên y tế vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh - Ảnh 1
Bệnh viện xảy ra vụ việc người phụ nữ giả danh nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, ngày 20/8, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, hiện công an huyện này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 20h ngày 19/8, Tuyến mặc áo blouse trắng, giả vờ thăm khám cho tất cả trẻ sơ sinh tại khoa. Sau đó Tuyến đến buồng của con chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, ở xã Hòa Chính), bảo gia đình trẻ là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, phải đưa đi kiểm tra.

"Rất may khi đó bà của cháu bé đã cẩn thận đi theo nghi phạm. Việc này khiến Tuyến bối rối. Sau đó người này đi lung tung và cuối cùng vào phòng mổ. Đúng lúc đó, bác sĩ Phó trưởng khoa Sản lại đang ở trong phòng mổ. Cảm thấy có điều bất thường, bác sĩ này đã bế lại cháu bé. Nghi phạm bị phát hiện sau đó liền bỏ chạy" - vị lãnh đạo bệnh viện kể.

Sau khi bỏ chạy ra ngoài, Tuyến đã bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện chặn giữ.

Bác sĩ thuật lại giây phút vây bắt người phụ nữ mặc blouse trắng, giả nhân viên y tế bắt cóc bé sơ sinh?

Bác sĩ thuật lại giây phút vây bắt người phụ nữ mặc blouse trắng, giả nhân viên y tế bắt cóc bé sơ sinh?

Người phụ nữ hóa trang giả làm nhân viên y tế của Bệnh viện nói với sản phụ "bé cần đi khám" rồi bế bé đi. Đối tượng này bế bé từ tầng 2 lên tầng 3, đi theo sau có bà nội bé, tuy nhiên trong lúc đang di chuyển thì bị bác sĩ phát hiện.

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