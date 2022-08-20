Lật tẩy mánh khóe của nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện: Sự cẩn thận từ phía người bà góp phần cứu cháu khỏi kẻ xấu

Xã hội 20/08/2022 19:51

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là người có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh trên địa bàn mới đây.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ nghi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để bắt cóc trẻ sơ sinh, danh tính đối tượng này được xác định là Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989), xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

Theo thông tin từ Zing News, tối ngày 19/8, Tuyến giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, tiếp cận vào khoa sản.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết Tuyến đã mặc áo blouse trắng, nhưng không phải của bệnh viện, giả vờ thăm khám cho tất cả trẻ sơ sinh tại khoa. Khi đến buồng của con bà Nguyễn Thị H. (39 tuổi, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ), Tuyến bảo gia đình trẻ là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, nên phải đưa đi kiểm tra.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cho biết rất may khi đó, bà của cháu bé đã cẩn thận đi theo nghi phạm. Điều này khiến Tuyến bối rối. Nghi phạm sau đó đi lung tung và cuối cùng vào phòng mổ.

"Đúng lúc đó, bác sĩ phó khoa Sản lại đang ở trong phòng mổ. Cảm thấy có điều bất thường, bác sĩ này đã bế lại cháu bé. Nghi phạm bị phát hiện sau đó cũng liền bỏ chạy" - vị lãnh đạo viện kể.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ được Tuyến khi nghi phạm tìm cách bỏ trốn. Chia sẻ thêm, lãnh đạo bệnh viện cho rằng vụ việc này có tính chất nghiêm trọng, rất may vị phó khoa Sản nhanh nhạy và có nghiệp vụ tốt để phát hiện vụ việc.

Lật tẩy mánh khóe của nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện: Sự cẩn thận từ phía người bà góp phần cứu cháu khỏi kẻ xấu - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ - Ảnh: Người Lao Động 

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến để làm rõ về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, Tuyến hóa trang làm nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ rồi đến khoa Sản của bệnh viện này để chiếm đoạt trẻ sơ sinh là con sản phụ H..Trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa bé sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu làm rõ hành vi của người này.

Hà Nội: Phát hiện người phụ nữ có hành vi vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

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Mới đây, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

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Từ khóa:   bắt cóc trẻ sơ sinh Hà Nội Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ

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