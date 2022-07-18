Qua dò hỏi, cháu bé chỉ nhớ học lớp 4A trường tiểu học Lê Hồng Sơn, tỉnh Nam Định. Sau đó, tổ tàu đã liên hệ với ga Nam Định, thông báo về trường hợp trên để phối hợp tìm người thân.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 17/7, Ga Đà Nẵng tiếp nhận cháu Lê Đại Dương (khoảng 10 tuổi, nhà ở Nam Định) từ Tổ tàu SE11 bàn giao. Lãnh đạo nhà ga đã gửi cháu bé cho Tổ tàu SE6 chăm sóc và bàn giao cho gia đình khi đến ga Nam Định vào khoảng hơn 2h sáng 18/7.

Ông Phạm Trọng Luân - Trưởng tàu SE11 cho biết, khoảng 23h30 tối 16/7, tàu khách đi đến khu vực Nghệ An thì tiếp viên Lê Trọng Tiến báo tin trên toa 2 có một bé trai khoảng 10 tuổi nhưng không có người thân đi cùng. Qua dò hỏi, cháu bé chỉ nhớ học lớp 4A trường tiểu học Lê Hồng Sơn, tỉnh Nam Định. Sau đó, tổ tàu đã liên hệ với ga Nam Định, thông báo về trường hợp trên để phối hợp tìm người thân.

Đến 6h45 sáng nay, đại diện Công an TP. Nam Định gọi điện cho tổ tàu nhờ giữ cháu bé và bàn giao cho Công an Đà Nẵng. Khoảng một giờ sau, chị Trần Thị Vân (quê Nam Định) đã gọi điện cho trưởng tàu, xác nhận Dương là con mình.

Trình bày với nhà chức trách, chị Vân cho biết qua trích xuất hình ảnh camera thì cháu rời nhà lúc 14h chiều qua. Gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy Dương. Sau đó, hàng xóm đã nhìn thấy một người bế cháu Dương. Người mẹ nghi Dương bị bắt cóc rồi đưa lên tàu để di chuyển vào phía Nam.

Nhân viên trên tàu thống nhất lo cho cháu Dương ăn uống và phối hợp đưa bé về với gia đình ở tỉnh Nam Định - Ảnh: VOV

Theo thông tin của VOV, sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Trưởng tàu SE 11 giao cháu Dương cho lãnh đạo Ga Đà Nẵng để đưa cháu trở về với gia đình. Chị Vân đã gọi điện cho trưởng tàu SE11 gửi lời cảm ơn và nhờ tổ tàu gửi cháu tại ga Đà Nẵng để từ đây gửi cháu theo tàu về ga Nam Định, gia đình sẽ đón cháu tại đây.

Chiều nay (18/7), lãnh đạo ga Đà Nẵng tiếp nhận bé trai này từ Trưởng tàu Thống nhất SE11 chạy Hà Nội - TP.HCM. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Ga Đà Nẵng đã làm thủ tục đưa cháu bé lên tàu SE6 để gửi về với người thân ở Nam Định đang chờ đón.

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