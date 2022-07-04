Mới đây, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thông tin về vụ việc nghi vấn người đàn ông bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới khiến dân tình xôn xao.

Vào ngày 3/7, mạng xã hội lan truyền một bài viết về một vụ bắt cóc xảy ra tại một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo đó, tài khoản Trần H đăng tải hình ảnh một người đàn ông mặc áo trắng bị bảo vệ cùng một người khác khống chế với nội dung người này lẻn vào nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận Bình Thạnh bắt cóc trẻ em. Thông tin sau khi đăng tải đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Bài viết được lan truyền trên mạng - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Theo báo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra vào tối ngày 2/7 trong một buổi tiệc cưới tại nhà hàng A.P trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.

Đại diện nhà hàng tiệc cưới A.P xác nhận, hình ảnh trên xảy ra tại nhà hàng của mình. Sau khi phát hiện nghi vấn, bảo vệ nhà hàng và khách tham dự đã phối hợp giữ người đàn ông khả nghi, bàn giao cho Công an phường 13 làm rõ. Liên quan đến vụ việc, theo báo Lao Động, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh cho biết, không có sự việc người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh, để bắt cóc trẻ em.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện - Ảnh: Lao Động Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện. “Trước khi người này lẻn vào nhà hàng ở địa bàn quận, đối tượng cũng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tương tự tại nhà hàng tiệc cưới ở TP Thủ Đức”- đại diện Công an quận Bình Thạnh thông tin. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h ngày 3/7, sau khi thực hiện vụ trộm điện thoại tại nhà hàng tiệc cưới ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, người đàn ông này đến nhà hàng nằm trên đường Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh. Sau khi lẻn vào bên trong, người đàn ông trên làm quen với một bé gái 5 tuổi có mặt trong đám cưới. Người mẹ của bé gái phát hiện, nghi ngờ là bắt cóc trẻ em nên hô hoán và giữ đối tượng lại. Nhận tin báo, Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, Công an khẳng định đây là vụ trộm cắp tài sản chứ không phải là bắt cóc trẻ em như trên mạng đã đăng tải.

Vụ người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới: Đối tượng khai gì với công an? Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh khẳng định không có việc người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace bắt cóc trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nghi-nguoi-dan-ong-vao-tiec-cuoi-bat-coc-tre-em-o-binh-thanh-tphcm-co-quan-chuc-nang-noi-gi-480741.html