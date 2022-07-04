Chồng của người phụ nữ tự thiêu vì tình 'chua xót' khi vợ lựa chọn dại dột: 'Đáng thương nhưng cũng đáng trách'

Bị người tình từ chối tình cảm, người phụ nữ ở Thạch Thành (Thanh Hóa) đã mua xăng tự thiêu. Sự việc khiến cả vùng quê bàng hoàng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ mang gần 100 lít xăng đến nhà người tình tự thiêu, chia sẻ với báo Công Lý, anh B.V.Đ. (SN 1966, chồng chị Đ.T.B.) vẫn chưa thể tin vợ mình vì si tình mà quyên sinh. Anh Đ. cho biết, nhiều năm nay, mối quan hệ giữa hai vợ chồng anh lạnh nhạt do chị B. lấy lý do đi làm xa thường xuyên không có mặt ở nhà, ngoài ra cả hai không có mâu thuẫn gì. “Khoảng 4 năm nay, B. lấy lý do đi làm ăn xa, lúc thì ở Hà Nội, khi thì ở tỉnh lẻ nên thường xuyên không ở nhà, có năm chỉ về vài lần, mỗi lần chỉ ghé qua nhà vài ngày là đi ngay. Khi vợ đi làm thì tôi không liên lạc được cho cô ấy, mà B. cũng không gọi cho tôi, lâu lâu B. gọi nói chuyện với các con thôi. Lần B. về nhà dịp gần nhất cách đây khoảng 7 tháng, vào dịp đám cưới con gái, nhưng B. cũng chỉ về duy nhất 1 ngày rồi đi luôn. Khi được công an thông tin về việc vợ đổ xăng tự thiêu, bố con tôi vô cùng bất ngờ và đau buồn. Hành động dại dột của vợ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Dù thế nào đi nữa, bố con chúng tôi vẫn bao dung, tha thứ cho cô ấy” - anh Đ. nói.

Nói về gia cảnh nạn nhân, ông Phạm Văn Hùng - trưởng thôn Bình Sậy cho biết: “Chị B. không phải người gốc Thạch Sơn, chị là người xã khác, lấy chồng rồi chuyển về đây sinh sống. Gia đình chị B. sống ở địa phương lâu nay không có điều tiếng gì, chồng chị B. là người chăm chỉ làm ăn, 3 người con cũng ngoan ngoãn, một cháu gái lớn mới lập gia đình năm 2021. Tuy nhiên, vài năm gần đây chị B. thường xuyên vắng nhà, rất ít khi xuất hiện ở địa phương, tôi nghe nói là chị ấy đi làm ăn xa. Vụ việc vừa xảy ra với chị B. khiến tôi rất bất ngờ, có phần đáng trách. Đã có chồng, con thì nên bình tĩnh và lo cho con, không nên hành động dại dột như vậy". Hiện trường người phụ nữ tự thiêu vì người tình - Ảnh: báo Công Lý Trước đó, theo thông tin ban đầu của báo Lao động, khoảng 23h30 ngày 1/7, chị Đ.T.B. (43 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành), đi xe máy chở theo 4 can xăng, đến nhà anh P.V.Th. (46 tuổi, ở thôn Vân Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành).

Khi tới nhà anh Th., chị B. đã đổ xăng ra sân, sau đó vợ anh Th. phát hiện và hô hoán hàng xóm. Tiếp đó, chị B. đổ xăng lên người và châm lửa. Thấy vậy, gia đình anh Th. và người dân địa phương đã nhanh chóng dập lửa cứu người và đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị B. tử vong sau đó. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, chị B. có để lại một tờ giấy với nội dung, giữa chị và anh Th. từng có thời gian qua lại tình cảm, nhưng hiện tại anh Th. lạnh nhạt và đề nghị chia tay, buồn bã chị B. chọn cách xử trí trên. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Th. thừa nhận, thời gian trước đây, anh và chị B. có đi thu mua gỗ keo tràm với nhau và phát sinh tình cảm ngoài luồng. Tình cảm giữa hai người được giấu kín với vợ, chồng và gia đình hai bên. Gần đây, mỗi lần gặp nhau, anh Th. nói với chị B. là không muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng, bởi thấy có lỗi với vợ con. Trước khi xảy ra sự việc, giữa 2 người không có liên lạc, trao đổi với nhau. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hận vì bị bỏ rơi, người phụ nữ chở 100 lít xăng đến nhà nhân tình tự thiêu, để lại thư tuyệt mệnh oán trách Được biết, cả 2 có quan hệ bất chính. Vì người đàn ông kiên quyết nói lời chia tay, chị B. sau đó đã ấm ức chở xăng đến nhà nhân tình và tự thiêu mình.

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