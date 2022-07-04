Vụ người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới: Đối tượng khai gì với công an?

Xã hội 04/07/2022 14:18

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh khẳng định không có việc người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace bắt cóc trẻ em.

Sáng 4/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin gây xôn xao về việc một người đàn ông được cho lẻn vào nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt cóc trẻ em. Trong hình ảnh, một người đàn ông mặc áo trắng bị bảo vệ cùng 1 người khác khống chế. Bài đăng cho rằng, người này đã lẻn vào tiệc cưới và bắt cóc trẻ em thì bị các hành khách phát hiện, tri hô.

Theo thông tin của báo Giao thông, qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối 2/7 tại nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đại diện nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace xác nhận, hình ảnh trên xảy ra tại nhà hàng của mình. Sau đó, Công an đã đến đưa người này về làm việc, hiện phía đơn vị vẫn chưa nắm được thông tin chính thức từ công an.

Đồng thời, đại diện UBND quận Bình Thạnh khẳng định, không có sự việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn như trên mạng xã hội đã đăng tải. Trong khi đó, Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện.

“Trước khi người này lẻn vào nhà hàng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tương tự tại nhà hàng tiệc cưới ở thành phố Thủ Đức. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng cho Công an thành phố Thủ Đức để xử lý” - đại diện Công an quận Bình Thạnh nói.

 

Vụ người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới: Đối tượng khai gì với công an? - Ảnh 1
Thông tin được lan truyền gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc này, theo thông tin của báo Tiền Phong, báo cáo từ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận Bình Thạnh cũng cho thấy, khoảng 20h30 ngày 2/7, anh N.H.T (Sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi ăn tại nhà hàng Aqua Palace (phường 13, quận Bình Thạnh) thì thấy một người đàn ông đang nắm tay con mình kéo đi. Con của anh T. hét lên thì người đàn ông vội vã bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, thấy người đàn ông này quay lại, anh T nhờ bảo vệ nhà hàng giữ người đàn ông lại và báo công an phường.

Tại công an phường 13, người đàn ông này khai tên là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1979, quê Hà Tĩnh, hiện trú tại quận Tân Phú). Kiểm tra túi xách của đối tượng Hải, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có 1 điện thoại iphone 6 plus và 1 điện thoại iphone 13 pro màu vàng.

Đối tượng Hải khai chiếc điện thoại iphone 6 plus là của mình sử dụng, còn điện thoại iphone 13 pro là điện thoại đối tượng này đã trộm cắp của một người phụ nữ trong tiệc cưới tại nhà hàng Emerald (phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) vào tối cùng ngày.

Nguyễn Văn Hải cho biết, sau khi trộm điện thoại của người phụ nữ ở TP. Thủ Đức, đối tượng này di chuyển đến nhà hàng Aqua Palace và chỉ chơi với con của anh N.H.T để thuận lợi trong việc trà trộn vào làm khách của tiệc cưới nhằm mục đích trộm cắp tài sản, không có ý định bắt cóc. Qua tra cứu nhanh của cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Hải từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

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Liên quan đến đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội về việc một nữ sinh suýt bị bắt cóc, cơ quan Công an đã có kết luận chính thức.

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