Theo thông tin của báo Giao thông, qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối 2/7 tại nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đại diện nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace xác nhận, hình ảnh trên xảy ra tại nhà hàng của mình. Sau đó, Công an đã đến đưa người này về làm việc, hiện phía đơn vị vẫn chưa nắm được thông tin chính thức từ công an.

Đồng thời, đại diện UBND quận Bình Thạnh khẳng định, không có sự việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn như trên mạng xã hội đã đăng tải. Trong khi đó, Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện.

“Trước khi người này lẻn vào nhà hàng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tương tự tại nhà hàng tiệc cưới ở thành phố Thủ Đức. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng cho Công an thành phố Thủ Đức để xử lý” - đại diện Công an quận Bình Thạnh nói.