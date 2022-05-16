Phát hiện hai đôi dép trẻ em cùng vết trượt dài đáng ngờ, người đàn ông bàng hoàng trước 3 cháu bé tử vong

Xã hội 16/05/2022 19:58

Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực tỉnh Bình Phước khiến 3 cháu bé (từ 4 - 6 tuổi) tử vong.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 16/5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại thôn 5, xã Thiện Hưng, huyên Bù Đốp, tỉnh Bình Phước khiến 3 cháu bé (từ 4 - 6 tuổi) tử vong.

Khoảng 10h ngày 16/5, khi đang dọn vườn, anh Trần Đại L. (SN 1982) thấy 3 cháu: Đ.V.T., Đ.V.T. và B.T.B.N. đi chơi cùng nhau ra hướng ao nhà anh ở thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, cách đường khoảng 80m. Do đang làm vườn, anh Trần Đại L. không để ý. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, anh L. đi phát cỏ tại ao nhà mình thì thấy hai đôi dép trẻ em để trên bờ ao nhưng có 1 vết trượt dài khoảng kéo xuống tới mép nước.

Nghi ngờ có chuyện không lành, anh L. xuống ao kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện 3 cháu bé đã tử vong.

Phát hiện hai đôi dép trẻ em cùng vết trượt dài đáng ngờ, người đàn ông bàng hoàng trước 3 cháu bé tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi 3 cháu bé đuối nước thương tâm - Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, khu vực 3 em bị đuối nước là một ao sâu có diện tích khoảng gần 50 m2. Gần vị trí 2 đôi dép có một 1 vết trượt dài từ trên bờ ao xuống.

Hiện lực lượng chức năng đang bàn giao thi thể 3 cháu bé cho gia đình tổ chức lo hậu sự cho các cháu. Nguyên nhân vụ việc 3 cháu bé đuối nước thương tâm đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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