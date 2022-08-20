Mới đây, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet ngày 20/8, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra người này bắt cóc trẻ em.
Theo đó, khoảng 20h ngày 19/8, chị Nguyễn Thị Tuyến giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đến khoa Sản để bắt cóc trẻ em. Khi Tuyến đang tìm cách đưa cháu bé ra khỏi bệnh viện thì bị phát hiện.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, trẻ sơ sinh được xác định là con của chị N.T.H. (SN 1983, Hoà Chính, Chương Mỹ).
Công an huyện Chương Mỹ đang vào cuộc làm rõ sự việc này.