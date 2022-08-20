Bình Dương: Hoảng hồn với thi thể người phụ nữ chết bất thường trong căn phòng kín

Xã hội 20/08/2022 14:49

Nghi có điều chẳng lành, người hàng xóm nhìn từ khe cửa mới tá hỏa phát hiện người phụ nữ nằm bất động. Khi lực lượng chức năng đến phá cửa vào trong thì nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 20/8, nhiều người trong khu trọ ở đường Từ Văn Phước (phường An Phú, TP Thuận An) không thấy người phụ nữ tên T (35 tuổi) mở cửa phòng trọ (thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đi làm.

Bình Dương: Hoảng hồn với thi thể người phụ nữ chết bất thường trong căn phòng kín - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Nghi có chuyện chẳng lành, người trong xóm trọ nhìn qua khe cửa kiểm tra thì thấy người phụ nữ nằm bất động. Hoảng hốt, hàng xóm trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Zing News ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường mở cửa căn phòng trọ thì phát hiện người phụ nữ tử vong. Khu nhà trọ sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra xử lý, làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

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UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, họ hiện đang làm rõ nghi vấn cô giáo của một trường mầm non có những dòng tin nhắn thể hiện quan hệ bất chính.

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