Thông tin MỚI vụ ôtô tông vợ chồng chủ tiệm trà: Tài xế có nồng độ cồn trong người rất cao

Xã hội 19/08/2022 13:36

Liên quan đến vụ ôtô vợ chồng chủ tiệm trà, mới đây qua quá trình điều tra tài xế gây tai nạn được cho là có nồng độ rất cao trong người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng chủ tiệm trà thương vong, ngày 19/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi; tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn 158,49mg/dl.

Thông tin MỚI vụ ôtô tông vợ chồng chủ tiệm trà: Tài xế có nồng độ cồn trong người rất cao - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News 

"Trong y khoa, mức nồng độ cồn của tài xế như vậy là rất cao, dự kiến trong chiều nay bệnh nhân Lâm xuất viện. Riêng bệnh nhân T.T.T.T. chẩn đoán gãy nhiều xương sườn bên trái, dập phổi nhẹ, mạch, huyết áp bình thường… Sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại và được người nhà chuyển bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị" – một cán bộ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thông tin thêm.

Theo thông tin từ Zing News tối ngày 18/8, lực lượng của Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ ôtô 7 chỗ tông chết ông N.T.H. (64 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau). Vợ ông này cùng tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi, ngụ TP.HCM) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin MỚI vụ ôtô tông vợ chồng chủ tiệm trà: Tài xế có nồng độ cồn trong người rất cao - Ảnh 2
 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Gần 16h cùng ngày, Lâm lái chiếc Chevrolet chạy trên quốc lộ 1, hướng Bạc Liêu về Cà Mau. Đến trước quán trà ở khóm 7, phường 6 (TP Cà Mau) thì ôtô lao sang bên kia đường và tông vào cây xanh trước nhà dân.

Thông tin MỚI vụ ôtô tông vợ chồng chủ tiệm trà: Tài xế có nồng độ cồn trong người rất cao - Ảnh 3
Người thân lo hậu sự cho ông H. - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Chiếc Chevrolet tiếp tục tông vào vợ chồng chủ tiệm trà đang đứng trước cửa nhà. Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, còn người vợ bị hất xa 12 m nên nguy kịch.

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Từ khóa:   tử vong tại chỗ tai nạn giao thông Cà Mau

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