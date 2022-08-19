Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận lý do nêu tên hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trên livestream

Xã hội 19/08/2022 10:38

Mới đây, qua quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Bà Nguyễn Phương Hằng đã tiết lộ nguyên nhân xướng tên các nghệ sĩ nổi tiếng lên mạng xã hội trong thời gian vừa rồi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ ngày 18/8 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1) - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, tại bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người. Mặc dù các cơ quan chức năng đã mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần, yêu cầu bà Hằng chấm dứt hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bà Hằng không chấp hành.

Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận lý do nêu tên hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trên livestream - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream của mình - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Cơ quan điều tra xác định, trong các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người, như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Các cá nhân nêu trên đã tố cáo và ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân là do bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng độ chính xác của thông tin và càng không có chứng cứ cụ thể. 

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do nữ ca sỹ này đã bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng.

Về lý do xúc phạm nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng khai, nhà báo Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về Công ty Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận lý do nêu tên hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trên livestream - Ảnh 2
Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Riêng nghệ sỹ Hoài Linh, bà Hằng khai, bà biết Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, khi có xung đột và cho rằng ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bà Hằng nhờ Hoài Linh cùng lên tiếng thì ông Linh im lặng.

Các buổi livestream của bà Hằng có sự hỗ trợ, giúp sức của ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng tại Công ty CP Đại Nam).

Trong các buổi livestream mà bà Hằng phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh còn có luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TPHCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Ngày 24/3, bà Hằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng. Đến gần cuối tháng 6/2022, Viện KSND TPHCM phê chuẩn gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Đến nay, Cơ quan điều tra hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Cùng với việc đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, CQĐT cho biết sẽ tiếp tục xử lý các cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho bà Hằng sau khi có kết quả trưng cầu giám định.

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