Sáng ngày 18/8, lực lượng cứu hộ của Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), nơi nghi cô gái trẻ mất tích từ ngày 14/7.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội mất tích hơn 1 tháng, sau khi có thông tin tìm thấy dép và túi xách của nạn nhân ở khu vực cầu Cù Sơn, trôi xuống cầu Tân Phú (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình đã tham gia hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng đến cả những công nghệ tiên tiến nhất để tìm ra thi thể nạn nhân nhưng bất thành - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Ngày 17/8, Đội cứu hộ của Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình mang theo 2 chiếc thuyền và các thiết bị camera chuyên dụng có thể ghi hình được ở dưới nước nhằm phục vụ công tác tìm kiếm thiếu nữ mất tích này. Theo thông tin từ báo VietNamNet từ 8h sáng nay (18/8), khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Theo lời kể của người dân ở đây, khi nhận được thông tin Lương Hải Như và bạn trai H.N từng xuất hiện tại địa bàn này trước khi cô mất tích, người dân đã phối hợp tìm kiếm cả dưới nước và trên bờ nhưng không thấy bất cứ manh mối nào.



Đội trưởng Nhâm Quang Văn cho biết, Đội cứu hộ 116 dự kiến sẽ tìm kiếm trong 2 ngày (17-18/8). Việc này hoàn toàn miễn phí - Ảnh: Báo VietNamNet Người nhà nạn nhân cho biết, khu vực cầu Cù Sơn là địa điểm mà vào trưa ngày 2/8, gia đình của Hải Như trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện một chiếc dép của cô. Sau đó đến ngày 6/8, túi xách của Hải Như được tìm thấy cách đó khoảng nửa cây số, tại mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai. Ông Nhâm Quang Văn, đội trưởng đội tìm kiếm mang theo 2 ca nô cùng hàng chục thành viên từ Thái Bình đến cầu Cù Sơn tiến hành công tác tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, đội 116 tìm thấy rất nhiều quần, áo và các bao tải, nylon... Mỗi lần như vậy các thành viên phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có mảnh xương hoặc hiện vật nào nghi vấn để đưa ra nhận định về tung tích của cô gái - Ảnh: Báo VietNamNet Từ khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú (Quốc Oai) là hai địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất bởi những manh mối liên quan đến Hải Như trước khi mất tích. Gia đình cô đã thuê cứu hộ, thợ lặn tìm kiếm suốt 20 ngày nhưng cũng không đem lại kết quả.

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