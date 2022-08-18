Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả

Xã hội 18/08/2022 11:02

Sáng ngày 18/8, lực lượng cứu hộ của Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), nơi nghi cô gái trẻ mất tích từ ngày 14/7.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội mất tích hơn 1 tháng,  sau khi có thông tin tìm thấy dép và túi xách của nạn nhân ở khu vực cầu Cù Sơn, trôi xuống cầu Tân Phú (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình đã tham gia hỗ trợ.

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả - Ảnh 1

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đã sử dụng đến cả những công nghệ tiên tiến nhất để tìm ra thi thể nạn nhân nhưng bất thành - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống 

Ngày 17/8, Đội cứu hộ của Công ty TNHH cứu hộ giao thông 116 Thái Bình mang theo 2 chiếc thuyền và các thiết bị camera chuyên dụng có thể ghi hình được ở dưới nước nhằm phục vụ công tác tìm kiếm thiếu nữ mất tích này.

Theo thông tin từ báo VietNamNet từ 8h sáng nay (18/8), khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Theo lời kể của người dân ở đây, khi nhận được thông tin Lương Hải Như và bạn trai H.N từng xuất hiện tại địa bàn này trước khi cô mất tích, người dân đã phối hợp tìm kiếm cả dưới nước và trên bờ nhưng không thấy bất cứ manh mối nào. 

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả - Ảnh 3
Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả - Ảnh 4

Đội trưởng Nhâm Quang Văn cho biết, Đội cứu hộ 116 dự kiến sẽ tìm kiếm trong 2 ngày (17-18/8). Việc này hoàn toàn miễn phí - Ảnh: Báo VietNamNet

Người nhà nạn nhân cho biết, khu vực cầu Cù Sơn là địa điểm mà vào trưa ngày 2/8, gia đình của Hải Như trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện một chiếc dép của cô. Sau đó đến ngày 6/8, túi xách của Hải Như được tìm thấy cách đó khoảng nửa cây số, tại mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai.

Ông Nhâm Quang Văn, đội trưởng đội tìm kiếm mang theo 2 ca nô cùng hàng chục thành viên từ Thái Bình đến cầu Cù Sơn tiến hành công tác tìm kiếm.

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả - Ảnh 5

Trong quá trình tìm kiếm, đội 116 tìm thấy rất nhiều quần, áo và các bao tải, nylon... Mỗi lần như vậy các thành viên phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có mảnh xương hoặc hiện vật nào nghi vấn để đưa ra nhận định về tung tích của cô gái - Ảnh: Báo VietNamNet

Từ khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú (Quốc Oai) là hai địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất bởi những manh mối liên quan đến Hải Như trước khi mất tích. Gia đình cô đã thuê cứu hộ, thợ lặn tìm kiếm suốt 20 ngày nhưng cũng không đem lại kết quả.

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cha con dưới giếng nước: Bài viết trên MXH của người cha không khỏi khiến nhiều người ám ảnh

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cha con dưới giếng nước: Bài viết trên MXH của người cha không khỏi khiến nhiều người ám ảnh

Sau khi lên mạng xã hội viết "xin lỗi và chào mọi người", thi thể của anh S. và con trai 2 tuổi được phát hiện dưới giếng sâu của gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái mất tích cô gái 23 tuổi mất tích ở Hà Nội Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 39 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 4 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 45 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?