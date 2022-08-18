Sau khi lên mạng xã hội viết "xin lỗi và chào mọi người", thi thể của anh S. và con trai 2 tuổi được phát hiện dưới giếng sâu của gia đình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều 17/8, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc 2 cha con được người thân phát hiện tử vong dưới giếng nước ở xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh V.V.S. (24 tuổi, trú xã Châu Thái) lên trang Facebook cá nhân đăng dòng trạng thái "xin lỗi và chào mọi người".

Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo VTC News trưa cùng ngày, mẹ ruột của anh S về nhà không thấy 2 cha con anh S đâu nên nghi có việc chẳng lành và cùng mọi người về nhà anh S tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể anh S cùng con trai 2 tuổi là cháu VT.B dưới giếng nước của gia đình.

Được biết, vợ chồng anh S mới kết hôn được vài năm, mới có với nhau một cậu con trai 2 tuổi. Vài tháng trước, vợ anh S ra Bắc Ninh làm thuê, còn chồng ở nhà làm công nhân mỏ đá và chăm con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

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