Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cha con dưới giếng nước: Bài viết trên MXH của người cha không khỏi khiến nhiều người ám ảnh

Xã hội 18/08/2022 09:45

Sau khi lên mạng xã hội viết "xin lỗi và chào mọi người", thi thể của anh S. và con trai 2 tuổi được phát hiện dưới giếng sâu của gia đình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều 17/8, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc 2 cha con được người thân phát hiện tử vong dưới giếng nước ở xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh V.V.S. (24 tuổi, trú xã Châu Thái) lên trang Facebook cá nhân đăng dòng trạng thái "xin lỗi và chào mọi người". 

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cha con dưới giếng nước: Bài viết trên MXH của người cha không khỏi khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo VTC News trưa cùng ngày, mẹ ruột của anh S về nhà không thấy 2 cha con anh S đâu nên nghi có việc chẳng lành và cùng mọi người về nhà anh S tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể anh S cùng con trai 2 tuổi là cháu VT.B dưới giếng nước của gia đình.

Được biết, vợ chồng anh S mới kết hôn được vài năm, mới có với nhau một cậu con trai 2 tuổi. Vài tháng trước, vợ anh S ra Bắc Ninh làm thuê, còn chồng ở nhà làm công nhân mỏ đá và chăm con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hãi hùng mẹ có tiền sử tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu: Nhiều người định chạy đến ngăn cản nhưng không kịp

Hãi hùng mẹ có tiền sử tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu: Nhiều người định chạy đến ngăn cản nhưng không kịp

Mới đây ở Long An đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi một người phụ nữ ôm theo 1 bé gái đứng ở thành cầu kênh Nước Mặn bất thình lình nhảy xuống sông với độ cao hàng chục mét tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   2 cha con tử vong nghi tự tử Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 38 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 2 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 44 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?