Do chạy sang bên kia đường không quan sát, 2 em nhỏ đã bị xe container tông trúng khiến 1 em tử vong tại chỗ, tại hiện trường tài xế liên tục ôm đầu tỏ ra đầy hối hận trước những gì mình vừa làm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 17/8, ông Lê Bá Trưng - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - xác nhận trên tuyến đường tránh đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa 2 học sinh và xe container khiến một nạn nhân tử vong.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16/8 trên tuyến đường tránh đoạn qua ngã tư Cẩm Lai - Quán Hàu, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Thời điểm trên, chiếc xe container (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì có hai cháu bé bỗng nhiên chạy bộ sang đường. Do quá bất ngờ nên chiếc xe container không kịp lách mà chỉ phanh lại.

Toàn bộ sự việc được chính camera hành trình của xe Container ghi lại và người dân đưa lên mạng xã hội. Qua quan sát từ camera thì hai cháu bé lọt vào gầm chiếc xe container.

Tài xế xe container sau khi dừng xe đã không dám nhìn xuống gầm xe tải mà chỉ biết vò đầu, bứt tai và tự trách bản thân mình vì đã không bóp thắng kịp lúc. Sau đó, người dân phát hiện 1 học sinh bất tỉnh nên đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Em còn lại bị thương nhẹ.

Được biết, em học sinh gặp nạn và tử vong đang học lớp 8 ở Trường THCS trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Đi làm về, vợ hãi hùng phát hiện thi thể chồng chết trong tư thế treo cổ Vừa trở về nhà sau khi đi làm về, người vợ mở cửa phòng trọ và tỏ ra cực kỳ hoảng loạn phát hiện chồng trong tư thế treo cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-2-hoc-sinh-bi-cuon-duoi-gam-xe-container-mot-em-tu-vong-tai-cho-cai-om-dau-hoi-han-cua-tai-xe-khien-nguoi-xem-am-anh-492729.html