TP.HCM: Đi làm về, vợ hãi hùng phát hiện thi thể chồng chết trong tư thế treo cổ

Xã hội 17/08/2022 09:46

Vừa trở về nhà sau khi đi làm về, người vợ mở cửa phòng trọ và tỏ ra cực kỳ hoảng loạn phát hiện chồng trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào tối ngày 16/8, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm xong hiện trường sau khi phát hiện người đàn ông chết trong phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A. Nạn nhân 39 tuổi, quê Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, hơn 15h chiều cùng ngày, người vợ đi làm về phòng trọ ở hẻm 146 Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức). Chị này vừa mở cửa phòng thì hoảng loạn kêu gào khi phát hiện chồng đang trong tư thế treo cổ. Kiểm tra nạn nhân đã tử vong.

TP.HCM: Đi làm về, vợ hãi hùng phát hiện thi thể chồng chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet  

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an TP Thủ Đức sau đó có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân sinh sống tại gần khu vực nhà trọ của nạn nhân cho biết thêm, cặp vợ chồng mới chuyển đến ở gần nửa tháng. Người chồng làm tài xế, còn vợ là lao động tự do.

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