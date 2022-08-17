Hãi hùng mẹ có tiền sử tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu: Nhiều người định chạy đến ngăn cản nhưng không kịp

Xã hội 17/08/2022 16:00

Mới đây ở Long An đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi một người phụ nữ ôm theo 1 bé gái đứng ở thành cầu kênh Nước Mặn bất thình lình nhảy xuống sông với độ cao hàng chục mét tự tử.

Theo thông tin từ báo Lao Động trưa ngày 18/8, thông tin từ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, người mẹ ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu kênh Nước Mặn vào sáng cùng ngày có tiền sử bệnh tâm thần. Thi thể 2 mẹ con cũng đã được tìm thấy ở đoạn sông gần đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân đi ngang cầu bắc qua kênh Nước Mặn thuộc địa bàn xã Phước Đông, huyện Cần Đước nhìn thấy một người phụ nữ ôm theo 1 bé gái đứng ở thành cầu.

Sau đó, bất thình lình người phụ nữ ôm bé gái nhảy xuống sông với độ cao hàng chục mét. Theo đó, khi người dân phát hiện đã chạy tới khuyên ngăn nhưng không kịp. 

Hãi hùng mẹ có tiền sử tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu: Nhiều người định chạy đến ngăn cản nhưng không kịp - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động  

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã tiến hành tìm kiếm thi thể. Khoảng 2 giờ sau, thi thể người mẹ được tìm thấy. Đến 11 giờ trưa, thi thể bé gái là M.N.T.H cũng được đưa lên bờ.

Qua xác định, người mẹ tên Nguyễn Thị Ánh L. (43 tuổi). Trước đây, bà L. lên quê chồng ở TP Thủ Đức, TP HCM sinh sống. Tuy nhiên, gần đây bà L. dắt theo con nhỏ trở về quê ở xã Phước Đông. Theo Công an huyện Cần Đước, bà L. có tiền sử bệnh tâm thần, theo sổ theo dõi bệnh thì điều trị bệnh từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể 2 mẹ con này cho gia đình đưa về tổ chức mai táng.

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