Chiều 18/8, tại Phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ án đau lòng. Nguyễn Đức Thành Luân (bị tâm thần) đã nhẫn tâm chém nhiều nhát dao vào anh ruột là N.X.M. khiến người này tử vong tại chỗ vào đúng ngày giỗ của mẹ.

Theo thông tin từ báo VOV tối ngày 18/8, lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, ở khu phố Thanh Bình (phường Đồng Kỵ) vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi người em trai tên Nguyễn Đức Thành Luân (bị tâm thần) đã chém anh ruột là anh N.X.M tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các ngành chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực ngõ nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi và tạm giữ Luân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, hàng xóm cho biết Luân là thợ đục có tay nghề giỏi. Tuy nhiên, 8 năm trước đây, Luân cũng đã từng chém bố tử vong, sau đó cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm bị tâm thần và đưa đi chữa trị.

Lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường rất đông - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi Luân khỏi bệnh, đã được cơ quan chức năng cho về nhà sinh sống. Được biết, hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ của nạn nhân thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả Sáng ngày 18/8, lực lượng cứu hộ của Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), nơi nghi cô gái trẻ mất tích từ ngày 14/7.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-ngay-gio-me-em-trai-mac-benh-tam-than-chem-anh-ruot-tu-vong-tai-cho-493377.html