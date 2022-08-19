Chiều 18/8, tại Phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ án đau lòng. Nguyễn Đức Thành Luân (bị tâm thần) đã nhẫn tâm chém nhiều nhát dao vào anh ruột là N.X.M. khiến người này tử vong tại chỗ vào đúng ngày giỗ của mẹ.
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Theo thông tin từ báo VOV tối ngày 18/8, lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, ở khu phố Thanh Bình (phường Đồng Kỵ) vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi người em trai tên Nguyễn Đức Thành Luân (bị tâm thần) đã chém anh ruột là anh N.X.M tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các ngành chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực ngõ nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi và tạm giữ Luân để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo thông tin từ báo Lao Động, hàng xóm cho biết Luân là thợ đục có tay nghề giỏi. Tuy nhiên, 8 năm trước đây, Luân cũng đã từng chém bố tử vong, sau đó cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm bị tâm thần và đưa đi chữa trị.
Sau khi Luân khỏi bệnh, đã được cơ quan chức năng cho về nhà sinh sống. Được biết, hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ của nạn nhân thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.