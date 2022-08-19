Vụ cô giáo trong đoạn chat 'lòng xào dưa': Đơn vị chức năng đang làm rõ nghi vấn

Xã hội 19/08/2022 19:42

UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, họ hiện đang làm rõ nghi vấn cô giáo của một trường mầm non có những dòng tin nhắn thể hiện quan hệ bất chính.

Theo thông tin từ Zing News chiều 19/8, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình), cho biết lãnh đạo địa phương đã yêu cầu cá nhân có liên quan và Ban giám hiệu trường Mầm non Thanh Nê báo cáo sự việc liên quan đến nghi vấn quan hệ bất chính của một nữ giáo viên thuộc đơn vị này.

Đồng thời các đơn vị chức năng của UBND thị trấn Kiến Xương cũng đã vào cuộc xác minh thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.

“Hiện tại, đây chỉ là những thông tin lan truyền một chiều, chưa chính thống. Chúng tôi đang vào cuộc xác minh và có biện pháp xử lý khi kết quả được khẳng định”, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến nói với Zing và cho biết hiện cô giáo bị nghi có liên quan đến sự việc đã xin tạm dừng công việc tại trường do bị sốc tâm lý.

Vụ cô giáo trong đoạn chat 'lòng xào dưa': Đơn vị chức năng đang làm rõ nghi vấn - Ảnh 1
Ban giám hiệu Trường mầm non Thanh Nê đã tạm đình chỉ công tác một nữ giáo viên để làm rõ nghi vấn quan hệ bất chính - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ từ ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với một người đàn ông cũng đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính.

Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng; thịt chó,… chứa nhiều chất đạm cho "người tình" để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Bài viết này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" kèm theo những bình luận trái chiều. 

Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn các cháu nhỏ còn như "tờ giấy trắng".

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Từ khóa:   cô giáo mầm non quan hệ bất chính lòng xào dưa Thái Bình

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