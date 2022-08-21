Người phụ nữ hóa trang giả làm nhân viên y tế của Bệnh viện nói với sản phụ "bé cần đi khám" rồi bế bé đi. Đối tượng này bế bé từ tầng 2 lên tầng 3, đi theo sau có bà nội bé, tuy nhiên trong lúc đang di chuyển thì bị bác sĩ phát hiện.

Trao đổi với báo Người Lao động, ngày 20/8, bác sĩ Đỗ Viết Tuyến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (TP. Hà Nội) cho biết, tại bệnh viện đã xảy ra vụ trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc không thành vào tối 19/8.

Mẹ bé sơ sinh là chị N.T.H. (SN 1983, ở Chương Mỹ), vừa sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ ngày 18/8. Tối ngày 19/8, khi chị đang bế con, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đến phòng nghỉ của mẹ con chị H. tại Khoa Sản nói "bé cần đi khám".

Đối tượng này bế bé từ tầng 2 lên tầng 3, đi theo sau có bà nội bé, tuy nhiên trong lúc đang di chuyển thì gặp bác sĩ Phó Khoa Sản, người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ H.

Bác sĩ phát hiện điểm bất thường khi người này mặc trang phục của nhân viên y tế nhưng lạ mặt, áo không có logo, không đeo thẻ nhân viên theo quy định nên đã giữ đối tượng lại, yêu cầu vào phòng hành chính.

Ngay sau đó, các nhân viên y tế và gia đình đã giữ bé sơ sinh lại. Người phụ nữ lạ vội vàng tìm cách thoát thân, bỏ chạy ra khỏi viện nhưng các nhân viên tế đã tri hô, vây bắt đối tượng ngay trong khuôn viên Bệnh viện Chương Mỹ.

Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của Vietnamnet, sau khi xảy ra vụ việc, ông Tuyến thông tin sản phụ và người nhà bất ngờ, hoang mang. Lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi và động viên gia đình. Hiện, sức khỏe của hai mẹ con chị H. hoàn toàn ổn định. Do sản phụ sinh mổ nên chị H. và bé tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 20/8, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, công an huyện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trong lúc đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện, Tuyến bị phát hiện và bắt giữ. Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra xử lý vụ việc.

Lật tẩy mánh khóe của nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện: Sự cẩn thận từ phía người bà góp phần cứu cháu khỏi kẻ xấu Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là người có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh trên địa bàn mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-thuat-lai-giay-phut-vay-bat-nguoi-phu-nu-mac-blouse-trang-gia-nhan-vien-y-te-bat-coc-be-so-sinh-494048.html