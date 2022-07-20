Tại phiên xử ngày 20/7, bố mẹ cô gái Diễm My cho hay, sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu.

Liên quan đến vụ án của Tính thất Bồng Lai, theo Zing News, 14h ngày 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tiếp tục xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Về đoạn clip do nhóm ở Tịnh thất Bồng Lai đăng tải lên mạng có nội dung tố Công an huyện Đức Hòa đánh người, bắt cóc cô gái có tên Diễm My, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa (được HĐXX thẩm vấn với tư cách bị hại trong vụ án) cho biết, những nội dung này là hoàn toàn sai sự thật.

HĐXX hỏi bị hại, những người liên quan đến vụ án - Ảnh: Zing News Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khi Công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm My) tìm giúp con gái. Ban chỉ huy Công an huyện Đức Hòa đã phân công cán bộ tên Thắng để thụ lý. Ông Thắng đã mời Diễm My và vợ chồng bà Mai đến làm việc, sau đó giao My cho gia đình. "Không có chuyện đánh người hay gây khó khăn cho nhóm người bà Cúc tại Công an huyện Đức Hòa” - ông Sơn nói và cho rằng nhóm bà Cúc dàn dựng video, đăng lên mạng để gây phức tạp tình hình. Trưởng công an huyện đề nghị xử lý theo quy định pháp luật bởi hành động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và Giáo hội Phật giáo.

Cô gái tên Diễm My - Ảnh: Internet Một cán bộ công an tên Thắng cũng cho biết được Ban chỉ huy Công an huyện Đức Hòa giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân. “Khi giải quyết tin báo, tôi có mời Diễm My và ông Thắng - bà Mai lên làm việc. Khi đó Diễm My không hợp tác nên tôi không lập được biên bản làm việc. Ông Thắng - bà Mai gặp Diễm My thì cô gái tự nguyện về. Lúc đó, ông Thắng có đơn xin bảo lãnh My về với gia đình”, cán bộ công an nói. Sau khi Diễm My và gia đình ra về, một số người trong hộ bà Cúc đã lớn tiếng. "Khi phát hiện vụ việc, tôi ra giải thích nhưng những người này vẫn la lối, cho rằng công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My. Việc này ảnh hưởng đến uy tín, gây rối an ninh trật tự. Khi sự việc xảy ra, tôi không thấy có sự việc đánh nhau” - ông Thắng khẳng định. Theo báó Lao Động, tòa cũng cho mời nhân chứng là ông Võ Văn Thắng và bà Mai (cha mẹ Diễm My). Hai người này trình bày, khi đến công an huyện, thấy con gái tinh thần bấn loạn nên nhờ công an hỗ trợ kêu xe cứu thương đến đưa cháu về. Sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu. Hiện, sự việc đang được công chúng quan tâm.

Vụ ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Chưa chấp nhận gia hạn tạm trú đối với bị can Lê Tùng Vân Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chưa chấp nhận việc gia hạn tạm trú tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị can Lê Tùng Vân.

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