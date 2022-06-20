Vụ ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Chưa chấp nhận gia hạn tạm trú đối với bị can Lê Tùng Vân

Xã hội 20/06/2022 10:32

Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chưa chấp nhận việc gia hạn tạm trú tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị can Lê Tùng Vân.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 19/6, Thượng tá Nguyễn Sơn - trưởng Công an huyện Đức Hòa, Long An - cho biết vừa có phản hồi chưa chấp nhận yêu cầu gia hạn tạm trú đối với Lê Tùng Vân, bị can đang được tại ngoại trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Trước đó, bị can Lê Tùng Vân đã liên hệ với công an cấp xã Hòa Khánh Tây đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân.

Tuy nhiên, thượng tá Sơn cho biết vì chủ hộ mà bị can Vân yêu cầu tạm trú là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai) hiện đã bị tạm giam do liên quan đến cùng vụ án. 

"Chưa có sự đồng ý của chủ hộ, do đó chưa thể tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn tạm trú của bị can Vân theo quy định" - Thượng tá Sơn nói. 

Vụ ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Chưa chấp nhận gia hạn tạm trú đối với bị can Lê Tùng Vân - Ảnh 1
 Bị can Lê Tùng Vân - Ảnh : Internet

Ngày 7/6, bị can Vân, đang phải chịu biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đã từng đến trụ sở Công an Q.6, TP.HCM yêu cầu làm căn cước công dân do hộ khẩu của bị can thuộc Q.6, TP.HCM. 

"Tuy nhiên, vì vi phạm việc ra khỏi nơi đang cư trú theo biện pháp ngăn chặn liên quan đến bị can, do đó ông Vân đã được yêu cầu quay trở lại Hòa Khánh Tây" - Thượng tá Sơn thông tin thêm. 

Theo Dân Trí, nói về hành động này của bị can Lê Tùng Vân, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết sẽ xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Liên quan vụ án, cáo trạng được Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Long An chuyển về Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa vào ngày 10/6. Hiện TAND huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra xét xử. 

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Những tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức Phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TPHCM).

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