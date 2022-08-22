Vài ngày qua, vụ việc một người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào bệnh viện, giả làm nhân viên y tế và bắt cóc 1 bé sơ sinh tháo chạy khiến không ít người bức xúc.

Ngay sau khi bị bắt và qua quá trình tranh đấu, ‘mẹ mìn’ giả danh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, người phụ nữ này vì có chủ ý cá nhân, muốn chiếm đoạt em bé để cho người đồng nghiệp đang cần con nuôi hòng có lại số tiền 10 triệu từng bị lừa gạt. Với ý nghĩ như vậy, người phụ nữ tên T. có thể khởi đầu cho một chuỗi những tội ác, bất hạnh có thể diễn ra ngay sau đó và cần được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh. Qua hành động phạm pháp khôn lường của người này, pháp luật có thể khởi tố hình sự, phạt tù để răn đe những đối tượng coi thường sinh mạng trẻ em. Cùng chia sẻ trên báo Tiền Phong, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, đối tượng bắt cóc trẻ em thường để bán, kiếm tiền, coi rẻ sinh mạng của trẻ em, hay bắt trẻ em để chiếm đoạt làm con nuôi hoặc giả làm con của mình. “Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền nhân thân của công dân, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em, gây lo lắng, hoang mang cho nhiều người và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” - luật sư Cường nói và cho biết, đã có không ít những trường hợp bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em để bán ra nước ngoài, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, tiêu cực cho xã hội, tạo ra bi kịch buồn đau cho cha mẹ.

Luật sư Cường. Ảnh: VOV Theo luật sư Cường, trong vụ án trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân, động cơ mục đích thực hiện hành vi, xác định hậu quả mà đối tượng đã gây ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo điều 153 Bộ luật Hình sự, với hình phạt có thể lên tới 15 năm tù.

Ngoài ra, nếu chiếm đoạt trẻ em để bán hoặc để tống tiền cha mẹ của trẻ, thì những hành vi này sẽ bị xử lý về tội Mua bán người, tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng T. bắt cóc trẻ em. Ảnh: VOV Rất may người phụ nữ này chưa thực hiện hành vi trót lọt, khung hình phạt cũng được linh động xử lý đúng người, đúng tội, thấp nhất từ 3 năm và cao nhất là 15 năm tù như trên. Vị Luật sư này cũng chia sẻ trên báo VOV, vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra với trẻ em bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Chỉ cần người lớn sơ suất là trẻ em có thể gặp nguy hiểm từ việc bị tai nạn, bị bắt cóc hoặc gặp các rủi ro khác như bị bạo hành, xâm hại.... Đứng trước thực trạng nguy hiểm này, các bậc làm cha, làm mẹ, những người giám hộ cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tránh tình huống trẻ em gặp tai nạn hoặc gặp phải đối tượng xấu. “Các cơ sở y tế cần có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ những người đưa trẻ em ra khỏi khu vực bên ngoài. Nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện khả nghi, không có giấy tờ hợp lệ hoặc giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thì phải xem xét làm rõ và xử lý kịp thời” - luật sư Cường khuyến cáo.

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