Cháy tại chung cư Hà Nội: Cảnh sát PCCC cứu được nhiều người đang hoảng loạn

Xã hội 22/08/2022 09:12

Vụ cháy tại chung cư cao tầng vào đêm 21/8 khiến rất nhiều người lo lắng, hoảng sợ.

Thời điểm trên, khi nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã có mặt và hướng dẫn nhiều người thoát nạn. Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng hơn 20 giờ ngày 21-8, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại tầng 7 toà chung cư NoCT ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cháy tại chung cư Hà Nội: Cảnh sát PCCC cứu được nhiều người đang hoảng loạn - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ cháy, người dân rất hoảng sợ. Ảnh:  Người lao động

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp đến hiện trường vụ cháy.

Cháy tại chung cư Hà Nội: Cảnh sát PCCC cứu được nhiều người đang hoảng loạn - Ảnh 2

 

Cháy tại chung cư Hà Nội: Cảnh sát PCCC cứu được nhiều người đang hoảng loạn - Ảnh 3
Một số người mắc kẹt được các chiến sĩ PCCC &CNCH đưa ra ngoài. Ảnh: Infonet

Cập nhật trên Infonet cho hay, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã cứu được 7 người dân trong đó có 3 trẻ em và hướng dẫn 8 người tự thoát nạn. Thời điểm đám cháy xảy ra, nhiều người hoảng loạn, lo sợ tìm cách thoát thân, các lực lượng chức năng đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức thoát khói, hỗ trợ người dân thoát nạn.

Được biết, xuất phát cháy từ hộp công tơ điện tại tầng 7 của toà nhà. Mặc dù cháy không lớn nhưng do đây là chung cư cao tầng, có đông cư dân sinh sống, thời điểm cháy có nhiều trẻ em nên đã gây tâm lý hoảng loạn.

Vụ cháy cũng may mắn được xử lý kịp thời nên không có thương vong về người. Ngay sau khi cháy dập tắt, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ không rõ nguyên nhân

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ không rõ nguyên nhân

Ngày 21/8, tại TP.HCM, công an đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở tư thế treo cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy Hà Nội Từ Liêm Hà Nội cháy chung cư PCCC

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 48 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?