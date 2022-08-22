Vụ cháy tại chung cư cao tầng vào đêm 21/8 khiến rất nhiều người lo lắng, hoảng sợ.

Thời điểm trên, khi nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã có mặt và hướng dẫn nhiều người thoát nạn. Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng hơn 20 giờ ngày 21-8, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại tầng 7 toà chung cư NoCT ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Khu vực xảy ra vụ cháy, người dân rất hoảng sợ. Ảnh: Người lao động

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp đến hiện trường vụ cháy.

Một số người mắc kẹt được các chiến sĩ PCCC &CNCH đưa ra ngoài. Ảnh: Infonet

Cập nhật trên Infonet cho hay, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã cứu được 7 người dân trong đó có 3 trẻ em và hướng dẫn 8 người tự thoát nạn. Thời điểm đám cháy xảy ra, nhiều người hoảng loạn, lo sợ tìm cách thoát thân, các lực lượng chức năng đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức thoát khói, hỗ trợ người dân thoát nạn.

Được biết, xuất phát cháy từ hộp công tơ điện tại tầng 7 của toà nhà. Mặc dù cháy không lớn nhưng do đây là chung cư cao tầng, có đông cư dân sinh sống, thời điểm cháy có nhiều trẻ em nên đã gây tâm lý hoảng loạn.

Vụ cháy cũng may mắn được xử lý kịp thời nên không có thương vong về người. Ngay sau khi cháy dập tắt, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

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