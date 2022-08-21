Vụ ‘Tịnh thất Bồng lai’: Sau ông Lê Tùng Vân, 5 bị cáo còn đều đệ đơn kháng cáo

Sau ông Lê Tùng Vân, 5 bị cáo còn lại trong vụ án cũng đã gửi đơn kháng cáo đến tòa.

Vào chiều hôm nay, 21/8, theo thông tin từ báo Pháp luật, TAND tỉnh Long An cho biết đến nay, tất cả các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" đã gửi đơn kháng cáo.

Trong đó, ông Lê Tùng Vân là bị cáo đầu tiên gửi đơn kháng cáo đến tòa vào ngày 28-7. Tiếp theo, năm bị cáo còn lại cũng kháng cáo bản án sơ thẩm, gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Pháp luật

Trước đó, ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa xử sơ thẩm đã tuyên sáu bị cáo phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, bị phạt năm năm tù, các bị cáo còn lại 3-4 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Lao động

Đề cập về nội dung đơn kháng cáo, báo Lao động cho hay: Bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án.

Bị cáo cũng cho rằng không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, bị cáo cho rằng mình là nạn nhân bị vu khống làm nhục trong thời gian dài.

Trong số các đơn kháng cáo, bốn bị cáo viết không đúng trình tự thủ tục, ghi là đơn kêu oan. Tòa đã yêu cầu họ viết lại theo đúng quy định là đơn kháng cáo.

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