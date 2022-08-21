Ngày 21/8, tại TP.HCM, công an đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở tư thế treo cổ.

Theo thông tin trên Zing News, một cô gái được cho là bạn của nạn nhân sau khi không thể liên lạc được với bạn đã tìm đến nơi ở. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô gái phát hiện nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ nên vội vàng báo công an.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing News

Vụ việc cũng được cập nhật trên báo Thanh niên, ngay khi nắm thông tin, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã đến làm việc tại nhà trọ trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B nói trên. Công an tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Khoảng gần 16 giờ cùng ngày, thi thể người tử vong trong tư thế treo cổ được đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Được biết, người tử vong tên Đ., làm việc tại một cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn. Người này đến thuê trọ tại đây được khoảng 3 tháng nay và ở một mình.

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