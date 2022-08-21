Cậu bé bất chấp nguy hiểm lao vào cứu mẹ nuôi khi nổ gas: May mắn vừa được hỗ trợ 1,1 tỉ đồng

Còn nhớ, thời điểm hai năm trước, khi chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi, Nguyễn Hữu Chính đã dũng cảm lao vào chiếc ghe nơi có bình gas rò rỉ phát nổ để cứu mẹ nuôi. Vào thời điểm trên, Báo giao thông cũng chia sẻ, hoàn cảnh cậu bé học lớp 3 rất khó khăn. Khi bước vào kỳ nghỉ hè, em xin đi chăn vịt thuê cho một gia đình và được chu cấp mỗi tháng 2 triệu đồng phụ giúp cha mẹ. Thấy Chính ngoan hiền, gia đình trên còn nhận Chính làm con nuôi và theo họ về Cờ Đỏ để phụ thêm.

Mới đây, báo Thanh niên đưa tin cậu bé Nguyễn Hữu Chính - người bất chấp nguy hiểm lao vào chiếc ghe nơi có bình gas rò rỉ phát nổ để cứu mẹ nuôi cách đây 2 năm đã được nhà hảo tâm và các mạnh thường quân hỗ trợ khoảng hơn 1,1 tỉ đồng để em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục cố gắng điều trị, nuôi dưỡng ước mơ trở lại trường học.

Đúng lúc đó, Chính phát hiện bình gas đang bị rò rỉ, liền báo và kêu mẹ nuôi chạy. Đồng thời, Chính cũng chạy khỏi ghe. Thế nhưng, khi quay lại, thấy mẹ nuôi vẫn còn trên ghe, Chính đã quyết định quay lại nắm tay kéo mẹ nuôi ra khỏi ghe.

Qua lời kể của Chính, vào khoảng đầu tháng 10/2019, em được cha nuôi kêu xuống ghe lấy cơm lên ăn. Trên ghe lúc này có mẹ nuôi đang ngồi cạnh bình gas. Thấy Chính xuống, bà hỏi thì Chính nói: “Cha kêu con xuống lấy cơm cho cha”.

Chính và mẹ ruột của em. Ảnh: Báo giao thông

Nhưng không kịp… Bình gas phát nổ, cả 2 mẹ con bị thổi bay xuống sông và rất nguy kịch. Sau khi xảy ra vụ việc, Chính được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), mẹ nuôi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, mẹ nuôi của Chính không qua khỏi vì thương tích quá nặng. Còn Chính bị bỏng hết 96% diện tích cơ thể, tiên lượng tình trạng rất xấu.

Tỉ lệ thương tích của Chính rất nặng. Ảnh: Báo giao thông

Hàng ngày, Chính phải chịu nhiều cơn đau thể xác. Mẹ em cũng cho biết thêm sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tiếp tục ghép da, hồi phục cử động”. Bà Sà Ra (mẹ Chính) cũng tâm sự, từ ngày bị tai nạn Chính đã trải qua hơn 20 cuộc đại phẫu thuật tạo hình, ghép da, phục hồi cử động. Hầu hết phần da trên người đều không còn đủ để lóc ghép vào những phần da bị bỏng.

Gia đình có 9 người con lại rất khó khăn, khi em gặp nạn, cha mẹ em quặn thắt lòng và rất xót thương con mình. Hoàn cảnh khó khăn khiến gia đình rơi vào bế tắc khi luôn mong cầu được cứu con em mình. Khi được hỏi chuyện, Chính có mong muốn gì, cậu bé nhanh chóng đáp lời “Mong muốn của em là nhanh bình phục để tiếp tục được đến trường học tiếp” - Chính cho hay.

Chính đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Ảnh: Báo giao thông

Thật may mắn vì rất nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình khi biết tin. Chia sẻ với báo Thanh niên, cô Đinh Hồng Thơ, giáo viên Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Thông qua Báo Thanh Niên, tôi biết đến hoàn cảnh của Chính. Đọc đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau thể xác em gánh chịu. Dù cứu mẹ nuôi bất thành nhưng đó là minh chứng rõ rệt nhất về sự hiếu hạnh của em. Nhóm tôi đã vận động hỗ trợ em trên 17 triệu đồng. Tôi muốn đồng hành cùng Chính đến khi hồi phục”. Mẹ Chính cho hay thêm, với số tiền được hỗ trợ, bà làm sổ tiết kiệm để dành toàn bộ chi phí điều trị cho con, chỉ trích một ít sửa lại căn nhà và mua gà thả nuôi để bán kiếm đồng vô đồng ra.

Vừa trở về nhà sau đợt điều trị tách ngón, kéo gân tay, dù còn đau nhưng Chính rất vui khi có khách đến thăm. Chính cho biết, em sẽ cố gắng hồi phục để không phụ lòng mọi người đã đồng hành cùng em. Mong rằng em sẽ điều trị tốt và nuôi ước mơ trở lại trường thật sớm.