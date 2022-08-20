Luật sư lên tiếng vụ cô giáo trong đoạn chat ‘lòng xào dưa’ : không dễ dàng xử lý theo pháp luật

Xã hội 20/08/2022 12:37

Vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền việc nữ giáo viên mầm non liên quan vụ việc tiểu tam 'lòng xào dưa' bị tạm đình chỉ công tác.

Vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền việc nữ giáo viên mầm non liên quan vụ việc tiểu tam 'lòng xào dưa' bị tạm đình chỉ công tác.

Theo đó, vụ việc được rất nhiều người quan tâm, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Hầu hết các thành viên đều giận dữ và phẫn nộ với cô giáo được cho là nhân vật ‘người thứ ba’ trong một đoạn chat, hiện là giáo viên mầm non, đã lập gia đình, qua lại với một người đàn ông cũng đã có gia đình. Trong những đoạn chat này, người có nick name Hoa Hồng Tím thường gợi ý một số món ăn nâng cao cuộc gặp giữa hai người, trong đó có món lòng xào dưa. Ngoài ra, nội dung chat bao gồm những hình ảnh nhạy cảm được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Hầu hết các bình luận phía cộng đồng mạng đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ các cháu nhỏ, cần được xử lý một cách công minh.

Luật sư lên tiếng vụ cô giáo trong đoạn chat ‘lòng xào dưa’ : không dễ dàng xử lý theo pháp luật - Ảnh 1
Giáo viên trường Mầm non Thanh Nê bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông đã có vợ. Ảnh: Zing News

Ngay sau sự việc, Ban giám hiệu trường Mầm non Thanh Nê đã báo cáo sự việc liên quan đến nghi vấn quan hệ bất chính của nữ giáo viên thuộc đơn vị này. Đồng thời, nữ giáo viên cũng được cho là tạm dừng công việc để viết bản tường trình. Theo đó, trong sự việc trên, nếu thông tin ngoại tình là chính xác, 2 người có quan hệ tình cảm bất chính là thật có thể bị xử lý ra sao?

Chia sẻ về điều này trên Zing News, luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa cho hay: Việc xử lý họ là điều không đơn giản. Theo Điều 48, Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ, luật sư cho biết người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Luật sư lên tiếng vụ cô giáo trong đoạn chat ‘lòng xào dưa’ : không dễ dàng xử lý theo pháp luật - Ảnh 2
Những hình ảnh về đoạn chat được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc 2 bên dẫn tới ly hôn; đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong 2 bên tự sát, hoặc đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, tùy vào tình tiết định khung mà người bị kết tội sẽ phải nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến một năm và nặng nhất là phạt tù đến 3 năm.

Như vậy, nếu một trong 2 người hoặc cả 2 người biết người kia đã kết hôn nhưng vẫn chung sống với họ như vợ chồng thì có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, nếu xác định họ chỉ có quan hệ tình cảm ngoài luồng chứ không chung sống như vợ chồng, hoặc chỉ qua lại chứ không ở chung, thì khó có căn cứ xử phạt hoặc xử lý hình sự với những người này.

Cũng theo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê cho hay, trong bản giải trình, cô giáo L. thừa nhận có mối quan hệ với người đàn ông trong đoạn tin nhắn. Tuy nhiên, cô L. chỉ nói những tin nhắn chỉ mang tính chất trêu đùa.

Bây giờ, cô L. đang rất sốc, suy sụp, không nói được nên lời. Từ hôm nghỉ đến nay, cứ mỗi lần tôi gọi điện đến, cô ấy cứ khóc hoài. Hiện, chúng tôi cũng chỉ biết động viên để cô L. có được tâm thế tốt nhất” - Bà Huyền cho biết thêm. “Không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động trường lớp, cô L. cũng chăm sóc trẻ rất chu đáo. Cô L. cũng là một cô giáo được phụ huynh cực kỳ tin tưởng, thậm chí nhiều phụ huynh xin cho con vào lớp cô phụ trách”, bà Huyền nói.

Hiện, câu chuyện và sự việc trên vẫn đang được dư luận quan tâm, chia sẻ.

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Lòng xào dưa được biết đến là món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình, món ăn này thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày và cũng rất phổ biến tại các quán nhậu, nơi những người bạn thường xuyên gặp gỡ.

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