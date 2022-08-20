Thông tin từ Người đưa tin cho biết, vào chiều qua (19/8), bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương cho biết, chính quyền đã yêu cầu ban giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê xác minh, kiểm chứng và báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến một cô giáo của trường.

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc một nữ giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bị nghi có quan hệ bất chính với một người đã có gia đình. Theo đó, một loạt tin nhắn được cho là của cô giáo L. cùng người đàn ông có vợ bị rò rỉ ra bên ngoài, nội dung có nhiều chi tiết nhạy cảm.

Hiện, chính quyền đang chờ báo cáo cụ thể của nhà trường trước những thông tin trên.

Bà Tuyến thông tin thêm: "Không phải nhà trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy của nữ giáo viên này mà cô giáo tự nguyện xin nghỉ vì sốc tâm lý".

Trường Mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thải Bình - nơi cô Trương Thị L. công tác. Ảnh: VietNamNet

Về phía nhà trường - nơi cô giáo L. đang công tác cũng đã lên tiếng trước sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội. Chia sẻ trên VietNamNet, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê cho biết, hiện tại cô L đang rất sốc và suy sụp. "Từ hôm nghỉ đến nay, cứ mỗi lần tôi gọi điện đến, cô ấy cứ khóc hoài" - bà Huyền chia sẻ.

Theo bà Huyền, trước khi vướng vào những thông tin nghi vấn trên mạng xã hội, cô giáo L được đánh giá là một nhân sự tốt, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và tích cực tham gia các phong trào của trường.

"Không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động trường lớp, cô L. cũng chăm sóc trẻ rất chu đáo. Cô L. cũng là một cô giáo được phụ huynh cực kỳ tin tưởng, thậm chí nhiều phụ huynh xin cho con vào lớp cô phụ trách", bà Huyền nói.

Nhiều năm liền, cô L. còn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được đồng nghiệp yêu quý. Khi biết thông tin về vụ việc, không chỉ bà Huyền mà nhiều giáo viên khác trong trường cũng rất bất ngờ.

Trước đó, trong bản tường trình với nhà trường, cô giáo L. cho biết những tin nhắn chỉ mang tính trêu đùa và không ngờ sự việc lại đi xa như vậy.

Cô cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa ấy đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường.

Đoạn chát trong vụ việc lòng xào dưa gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: VTC News

Trước đó, tối 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với một người đàn ông. Đáng nói, hai người đã có gia đình nhưng vẫn có những tin nhắn mùi mẫn thể hiện mối quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Thậm chí, nội dung đoạn chát được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng; thịt chó… để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Ngay sau khi những đoạn chát được chia sẻ đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, thu hút rất đông tương tác và bình luận nhiều chiều. Rất nhiều bình luận cho rằng, nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo.