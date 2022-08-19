Vụ ngoại tình 'lòng xào dưa 30k': Cô giáo mầm non tường trình những gì về loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội?

Xã hội 19/08/2022 19:45

Chiều 19/8, Ban giám hiệu Trường mầm non Thanh Nê cho biết đã tạm đình chỉ công tác một nữ giáo viên để làm rõ nghi vấn quan hệ bất chính.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 19/8, ông Nguyễn Quốc Trịnh - chủ tịch UBND thị trấn Thanh Nê - cho biết lãnh đạo địa phương đã yêu cầu ban giám hiệu Trường mầm non thị trấn Thanh Nê báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến cô giáo của trường.

"Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô giáo T.T.L. làm giải trình. Nhà trường cũng đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô L. để giáo viên này tập trung viết tường trình", ông Trịnh cho hay.

Theo ông Trịnh, sau khi nhà trường có báo cáo về sự việc, đơn vị cũng sẽ báo cáo UBND huyện xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể.

Vụ ngoại tình 'lòng xào dưa 30k': Cô giáo mầm non tường trình những gì về loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội? - Ảnh 1
Ban giám hiệu Trường mầm non Thanh Nê đã tạm đình chỉ công tác một nữ giáo viên để làm rõ nghi vấn quan hệ bất chính. Ảnh: Tuổi trẻ

Thông tin từ VTC News cho biết thêm, nữ giáo viên T.T.L đã viết bản tường trình liên quan tới những đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua.

Theo đó, cô L. cũng nhận có tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ sự việc lại đi xa như vậy.

"Cô cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa ấy đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường. Trong năm học vừa qua, thi đua của cô L. cũng sẽ bị cắt", nguồn tin từ VTC News cho hay.

Vụ ngoại tình 'lòng xào dưa 30k': Cô giáo mầm non tường trình những gì về loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội? - Ảnh 2
Vụ ngoại tình 'lòng xào dưa 30k': Cô giáo mầm non tường trình những gì về loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội? - Ảnh 3
Vụ ngoại tình 'lòng xào dưa 30k': Cô giáo mầm non tường trình những gì về loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội? - Ảnh 4
Đoạn chát trong vụ việc lòng xào dưa gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trước đó, từ ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với một người đàn ông cũng đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính.

Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng; thịt chó… chứa nhiều chất đạm cho người tình.

Bài viết này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" kèm theo những bình luận trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn những "mầm non tương lai".

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Từ khóa:   ngoại tình Thái Bình cô giáo mầm non

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