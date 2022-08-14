Đã xác định được danh tính nữ hành khách nhảy nhót, quay clip trên băng chuyền hành lý sân bay

Xã hội 14/08/2022 20:23

Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đã xác định được danh tính và mời nữ hành khách này lên làm việc nhưng người này vẫn chưa lên.

Mới đây, một clip đang được lan truyền trên TikTok ghi lại cảnh nữ hành khách nhảy lên băng chuyền hành lý ở sân bay. Cô gái cố tình thực hiện hành vi trên trong lúc một người đàn ông đứng quay clip.

Một hành khách thứ 3 đứng từ xa ghi hình toàn bộ vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến lập tức chỉ trích cô gái, cho rằng người này "không biết sợ" sau một loạt hành vi tương tự bị lên án. 

Được biết, sự việc này xảy ra tại sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 11/8.

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Cô gái nhảy lên băng chuyền hành lý để tạo dáng chụp hình. Ảnh: Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương, xác nhận có sự việc trên và cho biết thời điểm nữ hành khách thực hiện hành vi nhảy lên băng chuyền hành lý chỉ trong vài giây nên lực lượng an ninh sân bay không kịp phát hiện và ngăn chặn.

Chiều 14/8, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đại diện cảng vụ hàng không tại sân bay Liên Khương đã yêu cầu cảng hàng không này báo cáo vụ việc và xử lý theo quy định.

Hiện, phía sân bay đã kiểm tra camera an ninh và xác định được danh tính của hành khách. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã liên lạc, mời nữ hành khách này lên làm việc nhưng cô này chưa đến. Sau khi làm việc, Cảng vụ sẽ căn cứ theo các quy định để xử lý.

Thời gian gần đây, ngành hành không liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách có hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không gây xôn xao dư luận. Điểm chung của những trường hợp này là nhân vật trong clip đều chủ động tạo dáng trước camera.

Đã xác định được danh tính nữ hành khách nhảy nhót, quay clip trên băng chuyền hành lý sân bay - Ảnh 2
Đã xác định được danh tính nữ hành khách nhảy nhót, quay clip trên băng chuyền hành lý sân bay - Ảnh 3
Đã xác định được danh tính nữ hành khách nhảy nhót, quay clip trên băng chuyền hành lý sân bay - Ảnh 4
Bất chấp lời cảnh báo, nhiều người vẫn thản nhiên ngồi trên băng chuyền hành lý để chụp hình "sống ảo". Ảnh: Internet

Theo Cục Hàng không, hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý là không được phép và có nguy cơ gây mất an toàn. 

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng hết sức bất bình và mong muốn Cục Hàng không xử phạt nặng tay, nhằm răn đe những cá nhân thích "sống ảo" mà bất chấp an toàn của bản thân, cũng như hình ảnh ngành hàng không.

Xuất hiện thêm hành khách nữ kém duyên, tạo dáng 'lâm bồn' phản cảm trên băng chuyền hành lý

Xuất hiện thêm hành khách nữ kém duyên, tạo dáng 'lâm bồn' phản cảm trên băng chuyền hành lý

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động phản cảm của cô gái này.

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