Xuất hiện thêm hành khách nữ kém duyên, tạo dáng 'lâm bồn' phản cảm trên băng chuyền hành lý

Dù đã bị phán ánh nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm một hành khách chiễm chệ ngồi dáng "lâm bồn" trên băng chuyền hành lý. Thời điểm này băng chuyền vẫn chưa hoạt động.

Thời gian gần đây, ngành hành không liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách có hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không gây xôn xao dư luận.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của cô gái ăn mặc lịch sự, nhưng lại có hành động vô cùng kém duyên này.

Nhiều người không hiểu, mục đích của cô nàng là gì hay chỉ cố tình bắt chước theo hành động này cho vui. Tuy nhiên, ai cũng muốn ngành hàng không cần có biện pháp mạnh để có thể xử lý triệt để tình trạng này.

Theo nhiều người đánh giá, hành động này tuy không gây nguy hiểm trước mặt nhưng trong trường hợp có sự cố hi hữu xảy ra thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thậm chí, rất có thể ảnh hưởng đến nhiều cá nhân khác, trong đó, nhân viên sân bay sẽ bị khiển trách hoặc kỷ luật khi không nhắc nhở hành khách.

Gần đây, một số hành khách trẻ tuổi đang theo đuổi các trào lưu, cố tình thực hiện các hành động gây chú ý, thu hút người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Vào ngày 22/7, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một TikToker đăng tải đoạn clip tạo dáng trên băng chuyền hành lý cùng dòng caption: "Bất kệ đời, lạc trôi."

Trước đó, một nữ hành khách cũng khiến nhiều người ngao ngán khi thản nhiên ngồi lên băng chuyền hành lý. Ảnh: Internet

Sau khi sự việc trở nên ồn ào, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc. Được biết nếu đủ căn cứ thì vị khách có thể bị xem xét xử lý về tội cố ý gây rối tại cảng hàng không với mức phạt cấm bay.

Sau đó, cộng đồng mạng lại tiếp tục "dậy sóng" với hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý của một nữ hành khách khác tại sân bay. Theo đó, trong các hình ảnh đăng tải, nữ hành khách thản nhiên ngồi trên băng chuyền hành lý bất chấp các nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân khi có thể bị cuốn quần áo vào băng chuyền.

Vô tư tạo dáng trên băng chuyền hành lý, cô gái này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ảnh: Internet

Thậm chí, để tạo sự khác biệt, hành khách còn gài điện thoại lên cửa sổ máy bay, sử dụng tấm chắn cửa sổ máy bay giữ cố định điện thoại, bấm nút quay video, nhằm "săn mây" hoặc ghi lại cảnh máy bay cất/hạ cánh.

Trường hợp khác, một cô gái đi xe buýt ra máy bay, khi cánh cửa xe vừa mở, đã chạy thẳng về phía máy bay đang lăn vào vị trí đỗ, cố tình nhảy múa, tạo dáng để quay video tại sân bay Phú Quốc. Trước tình huống này, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không làm nhiệm vụ trực tại đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Trước tình trạng gia tăng mất an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không.

Đồng thời, Cục yêu cầu các cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay, phương tiện mặt đất, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác bay.