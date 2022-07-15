Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy học: Hé lộ thân nhân của nhóm thanh niên gây án

Xã hội 15/07/2022 21:05

Hành động côn đồ của nhóm thanh niên này khiến dư luận những ngày qua không khỏi bức xúc.

Vào khoảng 20h30 ngày 11/7, em Đ.Q.H. (16 tuổi, ở xã Hồng Phong) đang dạy các em thiếu nhi sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa thì có một số đối tượng gọi H. ra ngoài. Nhóm người này dùng chân tay đấm đá vào người H. rồi bỏ đi. 

Sau khi bị đánh, H. ngã xuống và bất tỉnh, được người dân đưa vào trong nhà văn hóa và báo y tế xã đến cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chỉ sau đó ít giờ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được danh tính và triệu tập nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc. Đáng chú ý, nhóm thanh niên này đều trú tại xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang).

Các nghi phạm gồm: Phạm Quốc Cường (SN 2005, trú tại thôn Đông Cao), Nguyễn Thành Long (trú tại thôn Đông Cao) và Phạm Văn Trang (SN 2005, trú tại thôn Xuyên Hử), cùng xã Đông Xuyên.

Riêng V.V.Đ (SN 2004, trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên) được cơ quan công an cho về nhà và tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi liên quan trong vụ việc.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy học: Hé lộ thân nhân của nhóm thanh niên gây án - Ảnh 1
3 nghi phạm đánh tử vong nam sinh lớp 10 ở Hải Dương. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo Báo Giao Thông đưa tin, quá trình điều tra xác định, Phạm Quốc Cường cho rằng H. tán tỉnh người yêu của Cường trên mạng xã hội, nên đã rủ 3 đối tượng Long, Trang và Vũ Văn Đức (SN 2004) đi tìm H. để đánh.

 

Đến khoảng 20 giờ ngày 11/7, các nghi phạm trên đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, H.Ninh Giang, Hải Dương) thì phát hiện em H. đang hướng dẫn thiếu niên sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa nên Long và Trang đã gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy học: Hé lộ thân nhân của nhóm thanh niên gây án - Ảnh 2
Sự ra đi của em H. khiến gia đình suy sụp, làng xóm thương xót. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Về thân nhân nhóm thanh niên liên quan đến cái chết của em Đ.Q.H., ông Ngô Thành Phương – Phó chủ tịch UBND xã Đông Xuyên (nơi nhóm thanh niên sinh sống) chia sẻ trên báo Sức khỏe và Đời sống:

"Quá trình sinh sống ở địa phương, nhóm thanh niên này không có biểu hiện bất thường, không có tiền án, tiền sự, không phải những thành phần nghịch ngợm thuộc diện quản lý của Công an xã và có bố, mẹ đều làm nông nghiệp".

Riêng nam thanh niên V.V.Đ (SN 2004, vừa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, được cơ quan công an cho về nhà để tiếp tục, điều tra, xác minh) có hoàn cảnh éo le. Mẹ nam thanh niên này là mẹ đơn thân. Năm 2005, hai mẹ con Đ. vào huyện Đức Cơ (Gia Lai) lập nghiệp, nhưng trong một lần bị cảm nắng, mẹ nam thanh niên qua đời. Sau đó, nam thanh niên về quê ở với ông ngoại cùng gia đình cậu ruột tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên.

"Khi biết tin nhóm thanh niên ở địa phương liên quan đến cái chết của nam sinh lớp 10 xã Hồng Phong khiến chúng tôi bất ngờ, thương xót. Người gây ra sự việc sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và đây cũng là bài học đắt giá cho những nam thanh niên của xã chúng tôi...", Phó chủ tịch UBND xã Đông Xuyên nói.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ. 

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