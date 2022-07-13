NÓNG: Đã bắt được tên trộm xe máy và số hàng 20 triệu của anh shipper

Xã hội 13/07/2022 15:40

Nghi phạm trộm xe máy cùng toàn bộ số hàng hóa trên xe của nam shipper đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Chiều ngày 13/7, nguồn tin Zing.vn cho biết, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt nghi phạm trộm xe máy của nam nhân viên giao hàng. Danh tính người này là Dương Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi). Cảnh sát đang lấy lời khai nghi phạm để mở rộng điều tra.

NÓNG: Đã bắt được tên trộm xe máy và số hàng 20 triệu của anh shipper - Ảnh 1
Dương Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Diễn biến vụ việc, Tuổi Trẻ đưa tin, trưa ngày 11/7, trong lúc giao hàng cho khách tại hẻm 113 Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì anh Nguyễn Khánh Duy (nhân viên giao hàng) bất ngờ bị một nam thanh niên trộm xe máy và tẩu thoát cùng với thùng hàng phía sau, ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Trước sự manh động của kẻ trộm, Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường 22 nhanh chóng điều tra làm rõ.

Qua công tác nắm tình hình, ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát mời bạn gái của đối tượng nghi vấn lên làm việc. Người này khai nhận chiều hôm trước thấy Sơn mang về giỏ hàng bên trong có nhiều gói hàng của một ứng dụng mua sắm trực tuyến.

Cùng ngày, trinh sát phát hiện Sơn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, Sơn đã thừa nhận vụ việc như trên. Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Sơn.

 

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Anh shipper đang dừng xe giao hàng cho khách thì bỗng bị kẻ gian leo lên xe phóng đi mất.

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