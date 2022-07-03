Hải Dương: Con gái không nghe lời, bố bắt quỳ ngoài đường giữa trưa nắng nóng

Xã hội 03/07/2022 06:42

Hình ảnh một bé gái quỳ giữa trưa nắng nóng trước cửa hàng phở ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 2/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng về hình ảnh bé gái quỳ trước cửa hàng phở ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, người đăng tải hình ảnh là chị Phạm Thị T., 47 tuổi, quê ở xã Hùng Thắng (cùng huyện Bình Giang), người đã chụp ảnh, quay video cho biết lúc 12 giờ 30, ngày 2/7, khi đi qua phố Phủ, xã Thái Học, chị thấy một cháu gái quỳ ở đường giữa trời nắng nóng.

Bất bình trước hình ảnh này, chị T. đã chụp ảnh, quay video và đề nghị chủ quán dừng việc áp dụng hình phạt như vậy với cháu gái. Sau đó, chị T. đã đăng tải hình ảnh cháu gái đang quỳ trước cửa quán lên Facebook. 

Hải Dương: Con gái không nghe lời, bố bắt quỳ ngoài đường giữa trưa nắng nóng - Ảnh 1
Hình ảnh bé gái bị bắt quỳ giữa trưa nắng nóng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: FB Hoàng Gia

 

Bài đăng trên Facebook thu hút một số người chia sẻ, bình luận thể hiện thái độ không đồng tình với hành động bắt bé gái quỳ.

Trao đổi với Zing tối 2/7, chỉ huy Công an xã Thái Học xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhưng bé gái không phải nhân viên của quán như nghi vấn của người đăng. "Bé gái là con gái của chủ quán. Do bé không nghe lời bố, người cha phạt con gái bằng việc quỳ trước cửa nhà", vị chỉ huy nói.

Cũng theo vị này, việc dạy dỗ, phạt con cái bằng hành động trên là không phù hợp, nên cơ quan chức năng đã làm việc với bố mẹ bé gái để nhắc nhở, răn đe, yêu cầu không tái phạm những hành vi tương tự.

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