Nữ hành khách ngồi tạo dáng "khó đỡ" trên băng chuyền hành lý: 'Bản thân nghịch nên mới ngồi trên băng chuyền và không làm gì sai'

Nữ hành khách ngồi tạo dáng "khó đỡ" trên băng chuyền hành lý khẳng định bản thân không làm gì sai và ngồi trên băng chuyền là do mình nghịch.

Gần đây, thường xuyên xuất hiện các trường hợp hành khách có hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về an toàn hàng không khiến dư luận quan tâm bàn tán. Mới đây nhất, mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thêm hình ảnh một nữ hành khách ngồi tạo dáng "khó đỡ" trên băng chuyền hành lý. Qua hình ảnh có thể thấy, cô gái mặc áo chống nắng, đi giày thể thao, cố tình ngồi dạng hai chân, chống tay ra sau lưng như đang chuẩn bị "lâm bồn". Nữ hành khách ngồi tạo dáng "nằm đẻ" trên băng chuyền hành lý - Ảnh: Internet Nhiều người chứng kiến tỏ ra ái ngại và khó hiểu trước hành động của người này. Không hiểu mục đích của cô nàng là gì hay cố tình tạo dáng như vậy để câu views. Đông đảo bình luận bức xúc từ cư dân mạng, yêu cầu hãng hàng không cần có biện pháp mạnh để xử lý triệt để tình trạng này.

Dẫn theo thông tin từ Zing, lãnh đạo sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đã xác minh và phát hiện ra đoạn clip ghi lại cảnh hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý được quay cách đây hơn một năm và do thời gian xảy ra hành vi cách đây quá lâu, sân bay không còn dữ liệu camera an ninh để xác minh vụ việc. Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, tối ngày 25/7, trên mạng xã hội Facebook một tài khoản có tên A.H. đăng tải những dòng trạng thái thừa nhận cô gái ngồi trên băng chuyền sân bay Phú Quốc chính là mình. Trong bài đăng này, cô gái cho hay, clip này đã được quay hơn 1 năm về trước, đến nay mới được dân mạng truyền tay nhau và bàn tán rầm rộ.

Bài đăng của một tài khoản A.H thừa nhận mình là nữ chính trong đoạn clip trên - Ảnh: Internet Giải thích về hành động của mình thời điểm đó, cô gái cho hay, do bản thân nghịch nên đã ngồi trên băng chuyền "không hoạt động, không hề có hành khách xung quanh hay hàng hóa đang vận chuyển". Đồng thời, cô gái này cũng khẳng định bản thân không làm gì sai, nếu bên hàng không gọi cô gái lên đối chất, cô gái này sẵn sàng.

Cục Hàng không: Xem xét cấm bay đối với hành khách ngồi lên băng chuyền hành lý Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết việc hành khách leo lên băng chuyền hành lý là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga sân bay.

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