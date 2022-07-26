Cục Hàng không: Xem xét cấm bay đối với hành khách ngồi lên băng chuyền hành lý

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết việc hành khách leo lên băng chuyền hành lý là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga sân bay.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 25/7, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chiều cùng ngày, cơ quan này đã họp và yêu cầu các đơn vị xem xét xử phạt hành khách H.K.T. sau khi cô gái này ngồi lên băng chuyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20/7.

Hành khách H.K.T. bị xem xét xử lý hành vi cố tình vi phạm quy định về an ninh, an toàn với mức phạt cao nhất là cấm bay. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là hành động rất hy hữu, vì từ trước đến nay chưa có ai lại ngồi trên băng chuyền chạy trước mặt bao nhiêu hành khách như vậy.

Ngoài xem xét xử phạt cấm bay, Cục Hàng không đang cho rà soát, yêu cầu chấn chỉnh, tuyên truyền để không xảy ra trường hợp tương tự.

Cô gái quay clip ngồi trên băng chuyền hành lý - Ảnh: Internet

Với 2 hành khách có hành vi tương tự (một trường hợp tại Đà Nẵng và một tại Phú Quốc), Cục Hàng không đang xác minh danh tính hành khách để có bước xử lý tiếp theo.

Trao đổi với Zing News, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết việc hành khách leo lên băng chuyền hành lý là nguy hiểm và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga sân bay.

Phía lãnh đạo Cục Hàng không cũng khẳng định hành vi của nữ hành khách là rất phản cảm, đồng thời có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho chính mình.

Quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không (gọi tắt là cấm bay) là mức phạt hành chính cao nhất mà Cục Hàng không ban hành đối với hành khách gây rối. Hành khách phải nhận mức phạt này đồng nghĩa bị liệt vào "danh sách đen" của nhà chức trách hàng không. Các hãng bay sẽ không được phục vụ người này trên mọi chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam.

Hình phạt cấm bay thường sẽ đi kèm thời hạn cụ thể hoặc cấm bay vĩnh viễn. Sau khi mãn hạn, hành khách còn phải bị kiểm tra trực quan tại sân bay thêm một thời gian để đảm bảo không tái diễn hành vi gây rối.

Xác minh nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Phú Quốc Đoạn clip ghi lại cảnh nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-hang-khong-xem-xet-cam-bay-doi-voi-hanh-khach-ngoi-len-bang-chuyen-hanh-ly-485986.html