Bão MXH: Tìm ra danh tính cô gái cố ý ngồi xổm lên băng chuyền hành lý ở sân bay

Xã hội 23/07/2022 10:46

Nhà chức trách hàng không xác định, sau khi kết thúc chuyến bay từ Côn Đảo, nữ hành khách đã cố ý ngồi lên băng chuyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất để quay clip Tiktok.

Mới đây, một đoạn clip TikTok đăng tải gây nhiều tranh cãi khi một cô gái trẻ thản nhiên ngồi xổm trên băng chuyền hành lý sân bay. Theo thông tin từ báo Thanh Niên liên quan đến đoạn clip này, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đang yêu cầu xác minh vụ việc xảy ra vào thời điểm và tại sân bay nào.

Bão MXH: Tìm ra danh tính cô gái cố ý ngồi xổm lên băng chuyền hành lý ở sân bay - Ảnh 1
Đoạn clip cô gái ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Zingnews, nhà chức trách hàng không đã yêu cầu rà soát camera an ninh tại nhà ga nội địa Tân Sơn Nhất và ghi nhận hành khách này là H.T.T.K., ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 của Bamboo Airways từ Côn Đảo về TP.HCM vào ngày 20/7. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, cô gái đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay và vô tư tạo dáng trong lúc một người khác quay clip.

Đến ngày 21/7, tài khoản Tiktok có tên H.K.T. (có 57.000 người theo dõi) đã đăng đoạn clip này kèm tiêu đề: "Bất kệ đời, lạc trôi". Đoạn clip ngay khi được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến chỉ trích. Sau đó, chủ tài khoản đã gỡ đoạn clip khỏi kênh Tiktok.

Lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định hành vi của nữ hành khách là rất phản cảm, đồng thời có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho chính mình.

Phòng Quản lý cảng hàng không của Cục Hàng không đang tiếp tục làm rõ hành vi của nữ hành khách. Theo nhà chức trách, trường hợp đủ căn cứ, hành vi này có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và người vi phạm có thể bị xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

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