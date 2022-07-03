Cảnh sát địa phương giải thích nguyên nhân danh tính '2 nghệ sĩ Việt' bị cáo buộc cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha chưa được công bố

Xã hội 03/07/2022 13:04

Liên quan đến vụ ồn ào 2 nghệ sĩ Việt vướng vào nghi vấn xâm hại thiếu nữ 17 tuổi ở Tây Ban Nha, mới đây, cảnh sát địa phương đã lên tiếng.

Như đã đưa tin trước đó, trong vụ việc 2 người đàn ông được cho là nghệ sĩ Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi, báo Tây Ban Nha tiết lộ thêm một số chi tiết. 

Theo đó, tờ báo địa phương Majorca Daily Bulletin cho biết, 2 người đàn ông việt bị bắt giữ bao gồm một nhạc sĩ và một diễn viên, lần lượt là 42 tuổi và 37 tuổi, là những người có tên tuổi tại Việt Nam. Vào ngày 25/6 vừa qua, 2 nghệ sĩ này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi.

Cáo buộc cho rằng, 2 người đàn ông này đã gặp cô gái 17 tuổi tại một nhà hàng ở Andratx, thuộc đảo Majorca Tây Ban Nha. Sau cuộc trò chuyện và uống rượu cùng nhau. Lát sau, ba người đi đến bãi biển và bắt đầu thân mật. Sau đó, họ đến phòng khách sạn của một trong 2 người đàn ông, và vụ hiếp dâm được cho là diễn ra tại đây.

Cô gái sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, quay trở lại nhà hàng báo cho người dì của mình và họ nhanh chóng báo cảnh sát. 

Cảnh sát địa phương giải thích nguyên nhân danh tính '2 nghệ sĩ Việt' bị cáo buộc cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha chưa được công bố - Ảnh 1
Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Mới đây, báo Thanh Niên đã liên hệ với cảnh sát địa phương đảo Mollorca về sự việc của "hai nghệ sĩ nổi tiếng". Trước những câu hỏi của báo, cảnh sát địa phương đã có câu trả lời. Đại diện cảnh sát nói: "Tuân thủ Luật Ley Orgánica 3/2018, ngày 5/12 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trong đó có bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền kỹ thuật số, cảnh sát không cung cấp cụ thể thông tin của nghi phạm trong quá trình điều tra". Tuy nhiên, phía này sẽ công bố thông tin liên quan cho người thân "có quan hệ họ hàng gần gũi". Luật Ley Orgánica 3/2018 được công bố vào ngày 6/12/2018 và có hiệu lực vào ngày 7/12/2018.

Cảnh sát địa phương giải thích nguyên nhân danh tính '2 nghệ sĩ Việt' bị cáo buộc cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha chưa được công bố - Ảnh 2
Danh tính 2 nghệ sĩ chưa được tiết lộ - Ảnh: Thanh Niên

Phía Việt Nam cũng nhanh chóng xử lý vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ đang vướng cáo buộc ở nước bạn. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 1/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán bước đầu đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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