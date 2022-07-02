Ồn ào 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha vẫn chưa hạ nhiệt, trưa nay (ngày 2/7), chương trình Chuyển động 24h của VTV đã đưa tin về một đường dây tống tiền tình dục tại quốc gia này. Theo đó, nếu nạn nhân không chịu chi trả một số tiền lớn, nhóm tội phạm sẽ công bố các hình ảnh nhạy cảm cũng như danh tính của nạn nhân.

Cũng trong chương trình này, BTV Hải Yến đã dẫn nguồn từ tờ El Paris của Tây Ban Nha: "Tháng 2/2019 cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện đường dây lừa đảo tống tiền, trong đó các nạn nhân có thể bị nhóm tội phạm công bố danh tính và những hình ảnh nhạy cảm. Số nạn nhân của đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha lên đến gần 4.000 người".

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này. Phía cơ quan chức năng nước này mô tả, đây là nhóm tội phạm có tổ chức và chuyên tống tiền những người đã liên hệ hoặc cố gắng liên hệ với dịch vụ gái mại dâm thông qua một trang web trên Internet.

VTV đưa tin về đường dây tống tiền tình dục có 4.000 nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Các nghi phạm này đã lên kế hoạch tống tiền nạn nhân một cách có chủ đích và nắm chắc việc những người này sẽ chuyển tiền vì họ lo sợ sẽ bị gia đình, người thân phát hiện ra sự việc.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, nhiều nạn nhân của đường dây tội phạm này đã phải trả hàng nghìn euro, thậm chí có người đã chuyển tới 25.000 euro (hơn 600 triệu đồng) sau khi bị tống tiền.

Tin tức về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam bị bắt vì hành vi tấn công tình dục tại Tây Ban Nha được báo nước ngoài đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Hiện hai người này đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.