Kinh hoàng đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha khiến 4.000 người mắc bẫy được VTV đưa tin

Xã hội 02/07/2022 16:17

Chương trình Chuyển động 24h trưa nay (2/7) vừa mới đưa tin về đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha từng khiến tới 4.000 người trở thành nạn nhân.

Ồn ào 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha vẫn chưa hạ nhiệt, trưa nay (ngày 2/7), chương trình Chuyển động 24h của VTV đã đưa tin về một đường dây tống tiền tình dục tại quốc gia này. Theo đó, nếu nạn nhân không chịu chi trả một số tiền lớn, nhóm tội phạm sẽ công bố các hình ảnh nhạy cảm cũng như danh tính của nạn nhân.

"Đây là hình thức lừa đảo, tống tiền tình dục từng khiến 4.000 người mắc bẫy." - VTV đưa tin.

Cũng trong chương trình này, BTV Hải Yến đã dẫn nguồn từ tờ El Paris của Tây Ban Nha: "Tháng 2/2019 cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện đường dây lừa đảo tống tiền, trong đó các nạn nhân có thể bị nhóm tội phạm công bố danh tính và những hình ảnh nhạy cảm. Số nạn nhân của đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha lên đến gần 4.000 người".

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này. Phía cơ quan chức năng nước này mô tả, đây là nhóm tội phạm có tổ chức và chuyên tống tiền những người đã liên hệ hoặc cố gắng liên hệ với dịch vụ gái mại dâm thông qua một trang web trên Internet.

Kinh hoàng đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha khiến 4.000 người mắc bẫy được VTV đưa tin - Ảnh 1
VTV đưa tin về đường dây tống tiền tình dục có 4.000 nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Các nghi phạm này đã lên kế hoạch tống tiền nạn nhân một cách có chủ đích và nắm chắc việc những người này sẽ chuyển tiền vì họ lo sợ sẽ bị gia đình, người thân phát hiện ra sự việc.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, nhiều nạn nhân của đường dây tội phạm này đã phải trả hàng nghìn euro, thậm chí có người đã chuyển tới 25.000 euro (hơn 600 triệu đồng) sau khi bị tống tiền.

Kinh hoàng đường dây tống tiền tình dục ở Tây Ban Nha khiến 4.000 người mắc bẫy được VTV đưa tin - Ảnh 2
Tin tức về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam bị bắt vì hành vi tấn công tình dục tại Tây Ban Nha được báo nước ngoài đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Hiện hai người này đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Tây Ban Nha đã ban hành đạo luật mới xử cực kì nghiêm khắc tội phạm hiếp dâm

Tây Ban Nha đã ban hành đạo luật mới xử cực kì nghiêm khắc tội phạm hiếp dâm

Cụ thể, các tình tiết của người phạm tội hiếp dâm đều tăng cực kì nặng. Điều đáng nói, đối với các hành vi phạm tội được thực hiện bởi 2 người trở lên và nạn nhân đặc biệt dễ bị tổn thương vì tuổi tác, bệnh tật, tật nguyền hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nào đó đều là bằng chứng dẫn đến các tình tiết tăng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   đường dây tống tiền tình dục tại Tây Ban Nha vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc có hành vi đồi bại nghệ sĩ Việt cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?