Thực hư bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh tố 2 nghệ sĩ Việt Nam có hành vi đồi bại

Xã hội 02/07/2022 14:36

Bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh trong vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố tấn công tình dục ở Tây Ban Nha đã được điều tra và xác minh.

Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Hiện hai người này đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Thực hư bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh tố 2 nghệ sĩ Việt Nam có hành vi đồi bại - Ảnh 1
Vụ việc 2 nghệ sĩ người Việt bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha được truyền thông nước ngoài đưa tin

Theo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nắm được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.

Thực hư bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh tố 2 nghệ sĩ Việt Nam có hành vi đồi bại - Ảnh 2
Đại sứ quán Việt Nam đã có những bước xử lý đầu tiên sau khi nắm được thông tin

Ngay sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin rộng rãi, một bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh trong vụ việc này đã được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy vậy, dựa trên kiểm chứng của Dân Việt thì đây là thông tin sai sự thật.

Thực hư bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh tố 2 nghệ sĩ Việt Nam có hành vi đồi bại - Ảnh 3
Nhân vật trong bức ảnh này thực chất là một khách du lịch tại Dinh Độc Lập - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô gái này là một du khách nước ngoài đang tham quan di tích tại Việt Nam chứ không phải là thiếu nữ 17 tuổi được chụp tại Tây Ban Nha. Đồng thời một chi tiết khác còn cho thấy bức ảnh này vốn được chụp không đâu xa mà chính tại Dinh Độc Lập hay Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Thực hư bức ảnh được cho là cô gái 17 tuổi người Anh tố 2 nghệ sĩ Việt Nam có hành vi đồi bại - Ảnh 4
Ảnh chụp bên trong Dinh Độc Lập (TP.HCM), với vị trí chiếc tủ gỗ như trong hình ảnh cô gái 17 tuổi người Anh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Dân Việt

Công cụ kiểm chứng hình ảnh còn cho ra kết quả bức ảnh này đã được chụp từ cách đây nhiều năm nhưng không hiểu vì lý do gì lại được dùng để gán ghép vào vụ việc của hai nghệ sĩ người Việt tại Tây Ban Nha.

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