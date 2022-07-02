Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa tin về vụ việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Hiện hai người này đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Vụ việc 2 nghệ sĩ người Việt bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha được truyền thông nước ngoài đưa tin

Theo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nắm được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.