Vụ sàm sỡ cô gái ở nhà trọ ở Hà Nội: Tiết lộ lý do không tạm giữ đối tượng

Xã hội 02/07/2022 09:47

Công an phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng không tiến hành tạm giữ đối tượng trong vụ sàm sỡ cô gái ở nhà trọ ở Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 1/7, một lãnh đạo Công an phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập N.H.A (SN 2004), là đối tượng xuất hiện trong clip sàm sỡ cô gái ở nhà để xe.

Vị lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết: "Do đối tượng chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi triệu tập lấy lời khai, không tạm giữ. Đối tượng trú ở Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), trên đường đi về thì thấy nạn nhân nên đã bám theo, có mục đích trêu ghẹo".

Bên cạnh đó, người phát tán clip đối tượng sàm sỡ cô gái là chủ nhà trọ. Còn về phần nạn nhân, do xấu hổ nên dù được cơ quan chức năng triệu tập nhưng vẫn chưa có mặt.

Vụ sàm sỡ cô gái ở nhà trọ ở Hà Nội: Tiết lộ lý do không tạm giữ đối tượng - Ảnh 1
Đối tượng N.H.A tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Trước đó, báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 0 giờ 25 ngày 28/6, một cô gái mặc áo hồng bó sát đi xe máy vào nhà trọ ở phố Đông Tác (P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội) thì bị một nam thanh niên đeo kính, mặc đồ đen xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ, mặc nạn nhân cố sức phản kháng.

Sau khoảng 10 giây thực hiện hành vi, nam thanh niên bỏ chạy. Đáng chú ý, theo camera an ninh ghi lại, thời điểm cô gái về nhà trọ, nam thanh niên đã đứng rình sẵn trước cổng.

Vụ sàm sỡ cô gái ở nhà trọ ở Hà Nội: Tiết lộ lý do không tạm giữ đối tượng - Ảnh 2
Vụ việc được camera ghi lại - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại cơ quan công an, đối tượng N.H.A khai nhận, vào tối 27/6, khi đang đi xe máy trên đường Giải Phóng, thì thấy nạn nhân điều khiển xe trên đường. Đối tượng quyết định bám theo nạn nhân về tận nhà trọ rồi rình lúc nạn nhân đang đỗ xe để thực hiện hành vi sàm sỡ.

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Công an đã xác định được nam thanh niên có hành vi bịt miệng, sàm sỡ cô gái trẻ tại nhà trọ lúc nửa đêm.

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