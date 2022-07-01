Toàn bộ lời khai của cô gái 17 tuổi về vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc có hành vi đồi bại

Xã hội 01/07/2022 16:34

Cô gái Anh 17 tuổi đã đưa ra lời khai trong vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc có hành vi đồi bại.

Liên quan đến vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng Việt bị cáo buộc có hành vi đồi bại, theo chia sẻ thông tin từ Gia đình.net.vn/Chuyên trang báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 29/6, báo chí nước ngoài đưa tin 2 nghệ sĩ nổi tiếng - một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị bắt tội tố cáo cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi. Trong lời khai, nạn nhân cho biết cô đến đến từ Vương quốc Anh, đang ăn tối với mẹ, dì và bà của mình trong một nhà hàng bên bờ biển. Sau đó, họ tham gia giao lưu với những người Đức ngồi ở bàn bên cạnh gồm hai nam, một nữ để trò chuyện.

Nạn nhân sau đó ra ngoài hút thuốc bên bờ biển, cạnh nhà hàng do hút thuốc trong nhà hàng bị cấm ở Tây Ban Nha. Tại đây, hai người đàn ông tiếp cận cô và cùng trò chuyện.

Sau khoảng 10 phút, người thân của cô gái phát hiện ra cả cô gái và hai người đàn ông không còn ngồi bên bãi biển nữa nên đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm, một người phục vụ của nhà hàng nói rằng anh ta nhìn thấy cô gái và hai người đàn ông rời đi theo hướng khác, vì vậy 2 người phục vụ, dì và một người Đức tiếp tục đi tìm kiếm cô gái.

 

Họ đã tìm thấy cô gái ngồi khóc trên tầng gần với khách sạn và đưa cô trở lại nhà hàng. Tại đây, cô gái nói rằng những người đàn ông đã tấn công cô. Cô gái trẻ cũng kể lại rằng, hai người đàn ông này nói với cô rằng họ muốn chỉ cho cô một bãi biển khác gần đó và sau đó dẫn cô đến phòng khách sạn của họ, nơi họ lần lượt cưỡng hiếp cô.

Toàn bộ lời khai của cô gái 17 tuổi về vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc có hành vi đồi bại - Ảnh 1

Vụ cưỡng hiếp diễn ra tại Andratx, phía tây nam đảo Majorca (Tây Ban Nha) - Ảnh: MIRROR/SHUTTERSTOCK

Trước những lời khai của cô gái, nhiều người có mặt ở nhà hàng lẫn nhân viên tại đây đã không cho 2 nghệ sĩ trốn thoát. Họ đã ngay lập tức gọi cảnh sát đến. Trong lúc chờ cảnh sát, nhạc sĩ 42 tuổi khai rằng họ không đưa cô gái lên phòng và chỉ trò chuyện với cô bên bờ biển, mặc dù cô gái, lễ tân khách sạn và cảnh quay từ camera cho thấy điều ngược lại.

Nam diễn viên 37 tuổi thì cho biết không biết gì và không thể nhớ những gì đã xảy ra. Cả 2 sau đó đã bị bắt bởi cơ quan chức năng Guardia (Tây Ban Nha).

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa công bố tên của hai nghệ sĩ này, song đã yêu cầu họ giao nộp hộ chiếu, tờ Daily Mail đưa tin. Truyền thông địa phương cho biết hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Hiện chưa rõ hai nghệ sĩ này đến đảo Majorca để làm việc hay du lịch.

Toàn bộ lời khai của cô gái 17 tuổi về vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc có hành vi đồi bại - Ảnh 2
Cô gái người Anh nói với cơ quan chức năng rằng hai người đàn ông Việt (một người 37 tuổi, một người 42 tuổi) đã tấn công mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, dẫn tin từ báo Thanh niên, tờ báo địa phương Ultima Hora cho biết cô gái người Anh nói với cơ quan chức năng rằng hai người đàn ông (một người 37 tuổi, một người 42 tuổi) đã tấn công mình tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hòn đảo sau khi họ gặp gỡ tại một nhà hàng gần đó. Hai nhân vật này được mô tả là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

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Hành vi đồi bại của D. bị người thân bé gái phát hiện thông qua hình ảnh từ camera an ninh.

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