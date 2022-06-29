Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng ép tình địch bồi thường 300 triệu đồng

Xã hội 29/06/2022 09:08

Công an Hà Nội đang điều tra vụ án cướp tài sản liên quan đến việc một đối tượng sau khi phát hiện vợ vào nhà nghỉ với trai lạ đã đánh đập "tình địch", bắt đưa tiền.

Theo Người Lao Động, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tạ Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cùng đồng bọn thực hiện hành vi có dấu hiệu cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 19/11/2021, Tạ Văn Sơn phát hiện vợ mình đang có mặt cùng V.C.N. (SN 1978, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tại nhà nghỉ Hai Sao thuộc xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sau đó, Sơn gọi con trai là Tạ Tuấn Linh đến đưa N. về cửa hàng điện máy Sơn Thu của nhà Sơn ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn để đe dọa, đánh đập, ép buộc N. phải bồi thường danh dự cho Sơn 300 triệu đồng, nhưng không được.

Sơn đã gọi Nguyễn Tuấn Anh (em vợ Sơn) đến để tiếp tục đe dọa, ép buộc N. phải bồi thường số tiền trên. Cụ thể, Tuấn Anh dùng tay chân đấm đá và dùng tuýp sắt đe dọa, yêu cầu phải mang xe ôtô cầm cố để lấy tiền bồi thường.

Theo Zing News, quá trình mang xe đi cầm cố, lợi dụng sơ hở, N. đã bỏ chạy đến Phúc Đức, xã Sài Sơn và lên chiếc ôtô chở bê tông chạy qua đường. Tuy nhiên, N. bị Tuấn Anh dùng đoạn gậy tre vụt gãy 1/3 xương trụ tay phải. Sau đó, người lái ôtô chở bê tông đã giúp N. trốn thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo ai là người lái chiếc ôtô chở bê tông chạy qua địa phận thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội lúc khoảng 22h30 đến 23h30 ngày 19/11/2021 đã chở anh N., đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, gặp Điều tra viên Mai Thị Hồng Liễu - ĐT 0963.963.088) để phối hợp cung cấp các nội dung liên quan đến vụ án.

 

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Từ khóa:   ngoại tình tình địch chiếm đoạt tài sản

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