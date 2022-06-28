Một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân trên địa bàn tỉnh Long An đập phá tài sản. Mặc dù, cụ bà 78 tuổi là chủ nhà ra sức van xin nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đập phá.

Theo báo Giao Thông, chiều ngày 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang xác minh làm rõ vụ nhóm người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) đòi nợ và đập phá tài sản.

Công an huyện đã triệu tập một số đối tượng có liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đến nhà bà Thanh để ghi nhận hiện trường bị đập phá và những thiệt hại do nhóm đối tượng gây ra.

Bước đầu xác minh cho thấy, một thành viên trong nhà bà Thanh có nợ nần nhưng chưa trả nên bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá tài sản để đe dọa. Sự việc đã được camera trong nhà ghi lại, công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 10 đối tượng cầm hung khí xông vào nhà cụ bà đập phá hư hỏng nhiều tài sản ở Long An - Ảnh: báo Giao Thông

Theo Dân Việt, trước đó, khoảng 15h45 ngày 27/6, có hơn 10 đối tượng đi chung nhiều xe máy từ hướng trung tâm huyện chạy xuống nhà bà Thanh ngụ ấp Long Thuận rồi dừng lại trước sân.

Tại đây các đối tượng bước xuống xe một người cầm cục gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Lúc này cả nhóm kéo vào trong nhà cầm hung khí đập phá hư hỏng tài sản từ tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera phía hành lang.

Trong lúc các đối tượng này đập phá, bà Thanh đã van xin, quỳ lạy nhưng chúng càng đập phá tài sản dữ dội hơn. Đến khi không còn thứ gì để đập phá, nhóm người này mới chịu lên xe đi và không quên đe dọa phải nhanh chóng giải quyết số nợ do con bà đang vay nợ.

Bà Thanh cho biết, con trai đang ở chung nhà với bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi là 450 triệu đồng.

Hiện Công an xã Long Trì đã trích xuất camera để xác định danh tính từng người làm rõ vai trò kẻ cầm đầu băng đòi nợ, đồng thời phối hợp Công an huyện xác minh làm rõ đồ đạc trong nhà bị nhóm côn đồ xông vào đập phá.

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