Nhóm côn đồ cầm theo hung khí 'đột kích' bệnh viện tấn công người đàn ông đi ô tô

Xã hội 28/06/2022 19:14

Công an TP Hải Phòng đang điều tra và truy bắt nhóm côn đồ xông thẳng vào bệnh viện chém trọng thương một người đàn ông

Ngày 26/6, theo nguồn tin từ Báo Người Lao động, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết đã tiếp nhận và khẩn trương điều tra nhóm đối tượng côn đồ xông vào bệnh viện hành hung. Danh tính nạn nhân được biết là ông Nguyễn Văn H (41 tuổi, trú tại Phường Lê Hàng, quận Lê Chân.

Cụ thể, chiều 16/6 vào lúc 13h, ông H đang tham gia giao thông trên đường từ TP Hải Phòng về tỉnh Hải Dương để đón mẹ đẻ lên thành phố khám mắt thì xảy ra va chạm.

Khi xe lưu thông đến khu vực đường Máng Nước (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), ông H nhìn thấy 4 người mặc đồng phục chạy trên 2 chiếc xe máy hiệu Exiter đã áp sát xe mình.

Ông H kể lại: "Một xe đi trước, một xe đi sau. Xe đi sau đâm nhẹ vào đuôi ôtô của tôi. Thấy va chạm nhẹ, tôi cũng không dừng xe mà vượt lên đi trước để đưa mẹ vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng ở đường Lán Bè ( phường Lam Sơn, quận Lê Chân) để khám"

Nhóm côn đồ cầm theo hung khí 'đột kích' bệnh viện tấn công người đàn ông đi ô tô - Ảnh 1
Ông H với nhiều vết thương trên cơ thể -  Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Báo Giao thông, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đến Bệnh viện mắt Hải Phòng, vừa xuống khỏi xe ôtô để vào cửa thì bất ngờ ông H. bị 4 đối tượng dùng dao và gậy tấn công, hành hung.

Bị chém bất ngờ, ông H cố chạy vào tầng 1 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Thấy vậy, các đối tượng gây hại đã bỏ đi. Sau đó, ông được bác sĩ ở bệnh viện sơ cứu tạm thời rồi chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều vết thương ở phần đầu, tay, chân và lưng.

Nhóm côn đồ cầm theo hung khí 'đột kích' bệnh viện tấn công người đàn ông đi ô tô - Ảnh 2
Bệnh viện nơi nạn nhân bị tấn công -  Ảnh: Báo Giao Thông

"Tôi nhận ra những người chém tôi là 4 kẻ mặc đồng phục đã đi theo xe ôtô của tôi ở đường Máng nước", ông H khẳng định.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, ông H. cho hay: "Tôi chỉ là người làm ăn bình thường, kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán hành khô, không hề có mâu thuẫn với xã hội hay ai cả. Tôi mong lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc".

 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Lê Chân đã vào cuộc điều tra và đã nhanh chóng xác minh được nhóm đối tượng gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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