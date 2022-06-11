Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Phạm Thị H. đã tử vong.

Nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa , nghi phạm Lê Văn Lượng đã dùng dao chém vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh (SN 1984) và chị Phạm Thị H. (SN 1984). Sau đó, hắn tiếp tục sang hàng xóm truy sát ông Phạm Văn Mạnh (SN 1969).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước truy bắt nghi phạm.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và trưng cầu giám định, trong khi Lượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Đến 12 giờ ngày 10/6, lực lượng Công an Thanh Hóa chức năng đã bắt Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, thu giữ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.

Nghi phạm Lê Văn Lượng bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Ảnh: PLO

Thông tin về nghi phạm gây án, Người đưa tin cho biết theo xác nhận của lãnh đạo địa phương thì Lê Văn Lượng không phải là người dân địa phương. Khi Lượng lên 12-13 tuổi, mẹ mất, bố bỏ đi nên cậu bé mồ côi từ huyện Lang Chánh lang thang lên làng Đỗ Sơn, xã Thạch Lập.

Theo đó, ông Phạm Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập nói với Người đưa tin, thời điểm Lượng đi lang thang không nơi nương tựa, người dân làng Đô Sơn vẫn đang rất nghèo đói, nhưng thấy hoàn cảnh cậu bé mồ côi đáng thương, lại hiền lành chăm chỉ nên gia đình anh trai của ông Phạm Thăng Long (bố chồng nạn nhân H.) nhận làm con nuôi.

Lượng lớn lên trong sự bao bọc, cưu mang của gia đình bố nuôi và người dân làng Đô Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ là người mai mối, đứng ra tổ chức hôn lễ cưới vợ cho Lượng.

Vợ chồng Lượng sinh được hai người con gái, từ một cậu bé mồ côi hiền lành, chăm chỉ dần dần Lượng sa vào các bữa ăn nhậu và nghiện rượu. Từ đó, cuộc sống vợ chồng bất hòa, con đi làm ăn xa, vợ bỏ nhà đi, Lượng lại quay trở lại quãng đời “mồ côi”.

Cũng theo ông Huy, giữa Lượng và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn, hiềm khích hay thù ăn gì với nhau. Đây hoàn toàn là sự bột phát, việc Lượng chém những người có ơn bao bọc, cưu mang, giúp đỡ mình khiến chính quyền địa phương và người dân rất bất ngờ.

Ông Phạm Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cho hay, trước khi gây án, Lê Văn Lượng chưa có tiền án, tiền sự, cũng chưa từng gây sự đánh nhau và không thuộc đối tượng tâm thần.