Cô dâu Cao Bằng sau 4 năm lấy chồng bằng tuổi cháu: Cuộc sống hôn nhân có màu hồng như tưởng tượng?

Nhiều người đã hoài nghi không biết liệu đây có phải là một chiêu trò câu view giữa một thế giới mạng đầy những mánh khóe để nổi tiếng hay không. Họ cũng chờ đợi để biết kết quả của cuộc hôn nhân và cho đến nay chắc sẽ vô cùng bất ngờ vì cặp đôi vẫn đang sống rất hạnh phúc, thậm chí còn gây dựng được nhiều thứ là của riêng mình nữa.

Cách đây hơn 4 năm, có một sự kiện khiến cả mạng xã hội phải xôn xao là đám cưới của vợ chồng "đũa lệch" cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao và chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương. Thời điểm đó, ai nấy đều khó tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh người phụ nữ đã qua một đời chồng với gương mặt già nua lại được cậu trai trẻ dắt tay trìu mến đưa về nhà.

Sánh đôi cùng người chồng kém mình 36 tuổi, cô dâu Thu Sao không ngừng trùng tu nhan sắc để níu kéo thanh xuân. Thậm chí, "cô dâu 62 tuổi" cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khi tung nhiều ảnh dao kéo gần như cả gương mặt.

4 năm trôi qua, cả hai vẫn bên nhau, chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng “ tình yêu thật sự không phân biệt tuổi tác”. Thế nhưng cặp đôi vẫn làm rất nhiều điều gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Làm đẹp khi tuổi đã cao, chị Sao bị chỉ trích cưa sừng làm nghé, không quan tâm đến sức khỏe.

Thay đổi dung nhan, Thu Sao cũng quyết định đổi luôn gu ăn mặc. Dù đôi lúc nhận nhiều ý kiến mỉa mai từ cư dân mạng nhưng cô dâu Cao Bằng vẫn không bận tâm.

Chị Thu Sao trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn, để có được gương mặt trẻ trung khi sánh bước bên chồng. Ảnh: FBNV

Trong một lần thực hiện chỉnh sửa, gương mặt của chị Sao rơi vào cảnh méo lệch. Dù da dẻ của Thu Sao căng mịn đến đâu nhưng chiếc miệng méo cũng làm tổng thể gương mặt kém hoàn hảo. Chia sẻ sau biến chứng này, chị cho biết chồng trẻ đã không cho phẫu thuật thêm một lần nào nữa.

Người khen cũng lắm, người chê trách cũng nhiều. Đặc biệt, sau mỗi lần "dao kéo", chị Sao bị nhận xét thích "cưa sừng làm nghé", bất chấp tính mạng của bản thân.

Khi nhận về những ý kiến trái chiều, chị Thu Sao cho biết: "Mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn làm đẹp? Vì mình là phụ nữ. Kể cả sau này có 80-90 tuổi chẳng hạn, mình vẫn phải làm đẹp. Có sang thế giới bên kia thì mình vẫn phải là con ma đẹp".

Cả hai từng bị chỉ trích vì có nhiều hành động "quá lố". Ảnh: FBNV

Tiếp đó, người phụ nữ này lại hâm nóng mạng xã hội khi tiết lộ việc chồng trẻ từng "đong đưa ong bướm" gái trẻ. Nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định bỏ qua bởi ông xã đã biết sai và sửa chữa.

"Đàn ông ai chẳng vậy, nhưng biết nhận ra cái sai của mình và biết sửa đấy mới là một người đàn ông của gia đình. Từ đó đến nay 2 vợ chồng vẫn bên nhau như mọi người thấy đấy.

Hoa Cương chăm sóc yêu thương vợ không có gì để chê. Còn các bạn hơn chồng mình, vậy trong cuộc sống các bạn đã làm được những việc như Hoa Cương đã làm chưa?... Xin cảm ơn cả nhà!", chị nói.

Kể từ đó trở đi, cả 2 chọn cuộc sống yên bình, ít khi tạo chiêu trò sốc thu hút sự chú ý.

Dù lệch nhau 36 tuổi, chị Sao tuổi tác cũng đã cao nhưng họ chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mới nhất, đoạn clip ghi lại cảnh chị Sao không ngại ôm hôn anh nhà đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cô dâu Cao Bằng đùa giỡn với chồng như những cặp đôi mới lớn. Ảnh: Chụp màn hình

Trong hình, khi chồng đang bận bịu nấu ăn, chị tới chạy dành cho bạn đời nụ hôn lãng mạn.

"Đây, bây giờ mọi người nhìn thế này sẽ biết được mình có hạnh phúc không nhé", chị nói thêm.

Có thể thấy sau nhiều năm kết hôn, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương vẫn hạnh phúc, mặn nồng bên nhau dù nhận lại không ít gạch đá, những lời kì thị, soi mói. Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng cô dâu Thu Sao phát triển công việc bán hàng online. Công việc thuận lợi, cả hai không chỉ có tiền làm đẹp, trùng tu nhan sắc mà còn xây dựng một cơ ngơi hoành tráng ở Cao Bằng ngay cạnh nhà của bố mẹ chồng. ​